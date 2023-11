Le PSG en danger en Ligue des Champions ? La réponse inattendue de Luis Enrique

L’entraîneur parisien, Luis Enrique a lâché une réponse surprenante sur les chances de qualifications du PSG en Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain a courbé l’échine mardi en Ligue des Champions face à l’AC Milan (2-1). Une défaite qui a fait perdre la première place du groupe F au club francilien au profit du Borussia Dortmund. Désormais 2e avec 6 points, le PSG voit ses chances de qualifications être réduites. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a surpris tout le monde par sa réponse.

Luis Enrique est prudent

Plus du tout serein, Luis Enrique reconnaît que le groupe F est relevé et que toutes les équipes peuvent encore se qualifier. « On n’est pas encore premiers, on a encore une marge de progression. En Ligue des champions, c’est le groupe le plus difficile de la compétition, c’est l’un des seuls groupes vraiment intéressants. Jusqu’à la dernière journée, il y aura la possibilité de finir 1er, 2e, 3e et même 4e », confie le technicien espagnol.

L’étonnante réponse de Luis Enrique

Même si le coach parisien estime que son équipe peut terminer à toutes les positions, Luis Enrique est toutefois convaincu que le PSG pourra se qualifier. « Cela ressemble à des huitièmes, quarts ou même des demi-finales. Je suis convaincu qu’on réussira à se qualifier », ajoute l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Poursuivant sa déclaration, Luis Enrique se montre peu rassurant sur la qualification de son équipe. Il avoue qu’« il y a évidemment un risque » que le Paris Saint-Germain n’atteigne pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le PSG peut se qualifier dès la prochaine journée

Le PSG reçoit Newcastle le 28 novembre prochain au Parc des Princes pour le compte de la 5e journée de la Coupe aux grandes oreilles. Une victoire contre les Anglais et une défaite de l’AC Milan face au Borussia Dortmund, qualifierait les hommes de Luis Enrique.