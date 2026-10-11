Le président du Bayern Munich révèle la vérité sur le différend avec Harry Kane

Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a assuré que les négociations concernant la prolongation du contrat de l'attaquant anglais Harry Kane se déroulaient de manière positive, exprimant son optimisme quant à la conclusion d'un accord prochainement, et minimisant l'importance des rapports faisant état de désaccords sur la durée du nouveau contrat.

Hainer a déclaré, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Je suis très optimiste. Je sais par Jan Dreesen et le conseil d'administration que les négociations se déroulent à merveille, et Harry et sa famille se sentent très heureux à Munich. C'est pourquoi je m'attends à la conclusion d'un accord prochainement. »

Le président du club bavarois a démenti l'existence d'un désaccord concernant la durée du contrat, alors que des rapports ont évoqué le souhait de Kane de prolonger pour trois ans, face à une offre du Bayern pour deux ans.

Hainer a précisé : « Non, pas du tout. Il s'agit de nombreux détails, comme les droits à l'image et les droits personnels, et nous travaillerons à les régler. La question ne porte pas sur la durée du contrat. »