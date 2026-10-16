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Muhammad Sharaf Eldeen
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Le président du Bayern Munich : « Je suis désolé pour le joueur de Liverpool »

F. Wirtz
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Hainer dévoile la position du club bavarois concernant le joueur

Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a affirmé que le recrutement de l'international allemand Florian Wirtz, joueur de Liverpool, n'était pas à l'ordre du jour pour le moment, tout en saluant ses qualités.

Interrogé sur le fait de savoir si le Bayern suivait toujours la situation de Wirtz à Liverpool, Hainer a répondu : « Florian Wirtz est un joueur exceptionnel. J'ai presque un peu de peine pour lui, car il n'a pas encore montré en Angleterre le niveau qui était le sien à Leverkusen, et nous avons aussi besoin de lui en sélection allemande. »

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Le président du club bavarois a ajouté : « Mais nous disposons d'un effectif de très grande qualité, dont nous sommes extrêmement satisfaits. Ce n'est donc pas un sujet d'actualité pour nous en ce moment. »

Wirtz avait rejoint Liverpool en provenance du Bayer Leverkusen en juin 2025, pour 100 millions de livres sterling, un montant pouvant grimper jusqu'à 116 millions avec les bonus, soit un transfert record dans l'histoire du club anglais.

Le joueur avait alors préféré rejoindre Liverpool plutôt que le Bayern, qui avait longtemps cherché à l'enrôler, tandis que Manchester City était également intéressé par son recrutement. Wirtz avait justifié son choix à l'époque par son envie de vivre une nouvelle expérience en dehors du championnat allemand.

Wirtz a disputé 49 matches avec Liverpool lors de sa première saison 2025-2026, toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts et délivrant 8 passes décisives, selon le site LFChistory spécialisé dans l'histoire et les statistiques de Liverpool. Son premier but sous le maillot de l'équipe est survenu le 27 décembre 2025, face à Wolverhampton.

Cette saison, il a joué 8 matches sans marquer, et délivré deux passes décisives, la dernière pour Bradley Barcola lors de la victoire contre le LASK Linz (6-3), en Ligue des champions.


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