Le président de l'Atlético Madrid à Julian Alvarez : rachète-toi avec deux buts dans les filets de Barcelone

Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, s'est présenté devant les médias lors du déjeuner des dirigeants organisé avant le match de ce soir, face au Barça, un choc très attendu de Liga.

Enrique a déclaré, selon le journal "AS" : « Mes sentiments sont bons aujourd'hui, mais le match de ce soir est difficile. Et comme toujours, nous allons essayer de le gagner. »

On lui a demandé : tout a-t-il été réglé avec le Barça ? Il a répondu : « Avec le Barça, l'affaire de Julian Alvarez a été réglée en son temps. Nous avons dit ce que nous avions à dire, et l'affaire est close. »

Il a poursuivi : « Il n'y a plus lieu de parler de Julian avec le Barça désormais. Aujourd'hui, Julian doit se montrer sur le terrain. Si vous dites (vous, les journalistes) qu'il doit être l'homme du match, alors il le sera. »

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Au sujet de la relation avec le Barça, il a ajouté : « Nos relations sont bonnes avec tous les clubs de football des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième divisions régionales. »

Quant à la position des supporters vis-à-vis de Julian, le président de l'Atlético a ajouté : « C'est la base des supporters qui décide, et s'ils ont quelque chose à dire, ils le diront. Mais je pense que la question est tout à fait réglée en ce qui nous concerne. »

On lui a demandé : la meilleure excuse pour Julian serait-elle un but ce soir ? Il a répondu : « Pas un seul but, mais deux (dans les filets du Barça). »

Il a renchéri : « Le match de ce soir est déjà bon. Espérons que les joueurs seront à la hauteur de l'événement. »

Au sujet de ce que représenterait une prise de la tête du championnat ce soir en cas de victoire, il a dit : « Nous avons pris la tête du championnat de nombreuses fois par le passé, il n'y a donc pas lieu de trop s'inquiéter de reprendre la première place. La route est encore longue devant nous. »

Il a continué : « Eh bien, il vaut mieux être en tête avant la trêve internationale qu'occuper une place inférieure. »

On a demandé au président de l'Atlético : va-t-il parler avec Laporta aujourd'hui ? Il a répondu : « Je lui parle chaque année depuis que nous sommes devenus présidents. Pourquoi ne lui parlerais-je pas aujourd'hui ? »

Au sujet du fait de disputer deux matches contre le Barça en moins d'un mois, il a répliqué : « C'est ainsi que vont les choses, et vous savez comment se passe le tirage au sort des matches. Que puis-je y faire ? »

Il a ajouté : « Est-ce que l'équipe catalane me fait peur ? C'est une bonne équipe. L'une des meilleures d'Europe, si ce n'est la meilleure. »

Quant aux chances de l'Atlético de Madrid de rivaliser avec le Barça dans le championnat, il a répliqué : « Nous rivalisons, pour le moment. Nous rivalisons. »

À propos de ce que préfèrent les supporters du Real Madrid aujourd'hui, Cerezo a dit : « La vérité, c'est que je ne sais pas. Il faut le demander aux supporters du Real Madrid. »

Enfin, on lui a demandé : quand le championnat national de football américain viendra-t-il au stade Metropolitano ? Il a répliqué : « Je ne sais pas. Nous avons tellement d'engagements envers le stade que je ne sais pas si nous pouvons en accepter davantage. »