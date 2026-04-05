Le président de l'Atlético de Madrid : « Nous avons été lésés face au Real et à Barcelone »

Miguel Ángel Gil Marín, président de l'Atlético de Madrid, a fait part de sa colère et de son sentiment d'injustice concernant les deux derniers matchs du Real Madrid et du FC Barcelone, en insistant particulièrement sur l'annulation de l'expulsion de Gerard Martín, joueur du Barça, après l'intervention de l'arbitrage vidéo (VAR).

L'arbitre international Mateo Busquets Ferrer avait expulsé Gerard Martín lors du match entre Barcelone et l'Atlético de Madrid, samedi dernier, qui s'est soldé par une victoire du Barça (2-1), avant de revenir sur sa décision et de se contenter d'un avertissement, alors qu'il avait expulsé Nicolás González, joueur de l'Atlético, peu avant la fin de la première mi-temps.

Cette décision (l'annulation de l'expulsion) a déclenché une vive polémique dans les médias espagnols et a suscité le mécontentement des dirigeants de l'Atlético de Madrid, notamment celui de Gil Marín.

« Quand on regarde les images et qu’on écoute l’enregistrement audio publié par la Fédération, on ne peut que ressentir de la honte », a déclaré Marín dans des propos rapportés par le journal « Marca ».

Il a ajouté : « Il est inacceptable qu’ils nous laissent entendre leurs commentaires, qui vont totalement à l’encontre du bon fonctionnement de la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage, sans qu’aucune mesure ne soit prise. »

Il a poursuivi : « Les arbitres ont le droit de commettre des erreurs, tout comme les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants, mais les erreurs dans le jeu restent de simples erreurs. C’est tout autre chose lorsque le responsable de la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage influence l’arbitre principal dans son évaluation du jeu. »

Il a ajouté : « L'arbitre sur le terrain doit être responsable et prendre ses décisions en se basant sur l'interprétation des intentions de chaque joueur. La technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) ne devrait intervenir que pour corriger des erreurs indélébiles, et non pour prendre des décisions à la place de l'arbitre principal. »

Le président de l'Atlético de Madrid a souligné la différence de critères appliqués à des actions identiques, déclarant : « Il n'est pas normal que des décisions différentes soient prises pour des actions identiques, que les critères changent et que nous ne sachions pas à quoi nous attendre. Cela nous est arrivé lors des deux dernières journées (contre le Real Madrid et Barcelone). C'est illogique. »

L'Atlético de Madrid s'était incliné face au Real Madrid lors de la dernière journée avant la trêve internationale sur le score de 3-2.

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