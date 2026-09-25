Zinedine Zidane s'apprête à disputer son premier match en tant que sélectionneur de l'équipe de France, lorsque les Bleus se rendront en Turquie vendredi soir, pour lancer leur parcours en Ligue des nations, dans un climat de grande attente autour des débuts de ce technicien qui revient sur le devant de la scène près de 20 ans après avoir mis un terme à sa carrière de joueur.

Zidane entame sa première mission avec plusieurs choix marquants sur le plan de la composition, en s'appuyant sur une défense à quatre composée de Koundé, Upamecano, Lacroix et Truffert, ce dernier étant titularisé pour la première fois avec l'équipe de France.

Au milieu de terrain, l'équipe de France s'appuie sur Cherki, Koné et Rabiot, tandis que le trio Olise, Dembélé et Mbappé conduit la ligne offensive, dans une composition proche du 4-3-3.

De l'autre côté, la sélection turque aborde la rencontre avec une composition attendue comprenant Çakır dans les buts, et devant lui Çelik, Demiral, Bardakcı et Kadıoğlu, tandis qu'Özcan et Yüksek occupent le rôle de sentinelles.

L'attaque turque est menée par le trio Arda Güler, Kökçü et Uzun, derrière l'attaquant Yılmaz, dans un système en 4-2-3-1.