Le Portugal profite d’une énorme bourde du gardien et s’impose face à la Norvège

Au terme d’un duel extrêmement divertissant, le Portugal a pris le dessus sur la Norvège (1-2). La rencontre s’est jouée sur un rythme élevé, mais les Portugais, sous la direction de Jorge Jesus, ont fini par avoir le dernier mot. Grâce à cette victoire, le Portugal compte six points après deux matches de Ligue des nations.

Côté portugais, Cristiano Ronaldo a débuté sur le banc. Le sélectionneur Jorge Jesus a opté pour deux attaquants, et ces places ont été occupées par Gonçalo Ramos et João Félix. Ce dernier a rapidement inscrit le but de l’ouverture du score.

Bien que la Norvège ait eu davantage la maîtrise, c’est le Portugal qui a frappé. Nuno Mendes a déboulé sur le côté gauche et a glissé le ballon à Pedro Neto, qui a trouvé Félix. D’une frappe astucieuse et masquée, il a battu le gardien Ørjan Nyland : 0-1.

Les Norvégiens ont ensuite pris l’initiative. De longues phases de possession et des combinaisons fluides devaient permettre à l’équipe du sélectionneur Ståle Solbakken de revenir rapidement à hauteur.

Après la pause, Erling Haaland a enfin trouvé la faille. Déjà auteur de plusieurs occasions manquées en première période, il était cette fois bien placé pour reprendre de la tête de Patrick Berg, sur un coup franc de Ødegaard, et pousser le ballon au fond : 1-1.

Quelques minutes plus tard, le Portugal a repris l’avantage. Le gardien Nyland a glissé le ballon directement dans les pieds de Ramos, qui a trompé le portier norvégien d’un petit lob. Le score est ainsi rapidement repassé à 1-2.

À la 58e minute, Nyland s’est de nouveau troué et Ramos a encore failli en profiter. Un long ballon de Diogo Costa a été parfaitement lu par l’attaquant. Le Norvégien s’est retrouvé en terre de personne et s’est manqué, permettant ainsi au joueur de l’AC Milan de pousser le ballon dans le but vide. Le gardien du RB Leipzig s’en est finalement sorti, puisque le but a été refusé pour hors-jeu.

L’offensive norvégienne n’a finalement plus débouché sur le moindre but. Les Norvégiens se sont encore procuré quelques opportunités, mais Costa a préservé sa cage inviolée en seconde période. Ronaldo est resté sur le banc pendant toute la rencontre et n’a pas pu relancer sa quête d’un millième but.







