« Le plus rebelle » : Tebas lance une nouvelle attaque contre le Real Madrid

Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, s'en est de nouveau pris au Real Madrid et à Florentino Pérez, profitant de sa participation au premier Congrès national de la presse et du sport en Galice pour adresser de vives critiques au club madrilène et au projet de Super Ligue.

Tebas a qualifié le Real Madrid d'« équipe la plus rebelle d'Espagne », en référence à sa vision différente de l'avenir du football par rapport au modèle que défend la Ligue espagnole, selon ce qu'a rapporté le site français Foot Mercato.

Le président de la Liga a également mis en garde contre le retour sur le devant de la scène du projet de Super Ligue, affirmant que l'arrêt du projet sous sa forme actuelle ne signifie pas la fin de l'idée, ajoutant : « Si nous ne réagissons pas, nous ferons face à un système footballistique à deux vitesses. »

Tebas estime que la préservation de l'équilibre du football européen passe par le maintien du modèle actuel, de manière à garantir la présence des grands clubs aux côtés des clubs de moindre envergure au sein d'un même système.

Il a ajouté : « Nous avons bâti un football exceptionnel sur 20 ans, nous devons le défendre et nous ne pouvons pas le laisser se perdre. Dans ce train, il y a des locomotives, comme le Real Madrid et le Barça, mais nous avons aussi besoin de wagons. »

Tebas a par ailleurs défendu le système de répartition des droits de retransmission télévisée actuellement en vigueur, tout en refusant de commenter le prix des billets du prochain Clasico, affirmant que leur fixation relève des clubs eux-mêmes.







