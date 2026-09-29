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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

« Le plus grand danger pour nous-mêmes » : Thomas Tuchel démolit sa propre équipe

UEFA Nations League A
T. Tuchel
Tchéquie vs Angleterre
Tchéquie
Angleterre

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a vivement critiqué le comportement défensif de son équipe lors de sa dernière sortie contre l’Espagne.

Lors de la conférence de presse précédant le deuxième match de Ligue des nations contre la Tchéquie mardi soir, le sélectionneur allemand a expliqué qu’il fallait avant tout éliminer les graves erreurs individuelles.

« Nous avons commis des erreurs individuelles quand nous avions le ballon, notamment dans la construction en profondeur. Nous ne devons pas répéter cela », a estimé Tuchel, avant d’avertir : « Surtout à ce niveau. Nous devons améliorer ces choses. Étrangement, quand nous étions en possession du ballon, nous étions notre plus grand danger pour nous-mêmes. »

Lors de la défaite 3-2 contre l’Espagne en ouverture, deux buts du champion du monde en titre avaient été précédés de grosses erreurs individuelles de l’arrière-garde des Three Lions. Sur le 0-1, par exemple, le défenseur central de Manchester City Marc Guehi a perdu le ballon à la relance face à Lamine Yamal, qui a ensuite exploité cette erreur avec sang-froid pour ouvrir le score très tôt (6e).

Sur le 2-2 également, la défense anglaise, en la personne de Nico O'Reilly, n’a pas fait bonne figure. Le latéral gauche, lui aussi sous contrat à ManCity, a envoyé le ballon sans nécessité dans les pieds de l’adversaire Dani Olmo. L’ancien de Leipzig a finalement transmis le ballon à Alex Baena, qui a marqué l’égalisation provisoire d’environ 16 mètres.

England Men Training & Press ConferenceGetty Images

Comment la presse anglaise a-t-elle réagi à cette faible prestation ?

La faible prestation défensive a également choqué la presse anglaise. « L’Angleterre trouve son ADN : Defensively Not Able (fr. inapte défensivement) », a jugé le Telegraph, tandis que la BBC a averti : « L’Angleterre s’abandonne au chaos, mais elle a besoin de contrôle pour remporter les plus grandes récompenses. » Selon le Sun, ce sont « la bévue de Guehi et le penalty manqué de Kane » qui ont été les principaux responsables de la défaite.

En ce qui concerne la « structure » de manière générale, Tuchel s’est en revanche dit satisfait, raison pour laquelle il ne voit « encore aucune raison de s’inquiéter » après un seul match. Contre les Tchèques, il s’attend à une prestation défensive nettement plus maîtrisée.

À la suite de cette défaite, Tuchel et l’Angleterre occupent dans un premier temps la troisième place du groupe 3. Les prochains adversaires sont la Tchéquie (29 septembre) et la Croatie (3 octobre), avant le match retour contre les Tchèques le 6 octobre.

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