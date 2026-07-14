Le plan est lancé… La Fédération algérienne met Petković au pied du mur pour le contraindre à démissionner

Selon des articles parus ce mardi dans la presse, la Fédération algérienne de football aurait envisagé de contraindre l’entraîneur de l’équipe nationale A, Vladimir Petković, à démissionner.

La Fédération algérienne de football (FAF) aurait préféré conserver l’entraîneur de l’équipe nationale, Vladimir Petković, plutôt que de s’engager dans un contentieux long et onéreux.

Selon le site « Foot Mercato », la situation actuelle contraste avec le climat tendu qui entoure l’équipe nationale.

Bien avant l’élimination en seizièmes de finale contre la Suisse, nombre d’observateurs s’interrogeaient déjà sur les raisons ayant poussé la Fédération algérienne à prolonger de deux ans le contrat de Petković juste avant le Mondial.

Ces interrogations ont été exacerbées par les performances médiocres de l’équipe, qui n’a montré aucune amélioration notable depuis que l’entraîneur de 62 ans a pris les rênes.

Ces derniers jours, les médias algériens ont confirmé que la Fédération algérienne de football avait décidé de maintenir Petković à son poste, tout en restructurant son staff technique. Cette nouvelle a surpris, après des rumeurs faisant état d’un désaccord entre les deux parties.

Selon le site « DZ Foot », le premier nom évoqué pour intégrer son staff est celui de Moudjahid Belaïd, actuel préparateur physique de l’Union d’Alger.

Le site a également confirmé que les actuels adjoints de l’entraîneur suisse, David Morandi, Paolo Rongoni et Guido Nani, risquaient eux aussi d’être limogés.

Selon le site « Afrique Foot », ce remaniement serait une manœuvre destinée à contraindre l’entraîneur suisse à démissionner.

En somme, en imposant ses propres collaborateurs, la FAF entend limiter l’influence et la marge de manœuvre de Petković afin de l’inciter à démissionner.

Une stratégie qui paraît opportune, puisque Petković réclamerait 5 millions d’euros – soit le solde de son contrat de deux ans – en cas de licenciement. En démissionnant, il coûterait nettement moins cher à la fédération.