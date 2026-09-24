Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection du Portugal, a entamé de la pire des manières son rêve de remporter la Ligue des nations pour la troisième fois, après avoir été le plus mauvais joueur du match « Brésil de l'Europe » contre le pays de Galles.

Le Portugal s'est imposé face au pays de Galles sur le score de 1-0, lors du match qui a opposé les deux équipes ce jeudi, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des nations 2027.

João Félix, vedette d'Al-Nassr, a inscrit l'unique but du Portugal, lors de sa première rencontre sous la direction de l'entraîneur Jorge Jesus, qui a pris ses fonctions en remplacement de l'Espagnol Roberto Martínez.

De son côté, Ronaldo a livré une prestation médiocre, étant le joueur le plus mal noté des deux équipes, avec une note de 5,8 sur 10, comme l'a révélé le site de statistiques « Sofascore ».

En 67 minutes, Ronaldo a tenté 7 frappes, dont 2 seulement cadrées, a manqué une occasion dangereuse, est tombé dans le piège du hors-jeu à 3 reprises, et n'a pas marqué alors que ses buts attendus s'élevaient à 1,32.

La star d'Al-Nassr a tenté un unique dribble, sans succès, a perdu la possession à 5 reprises, a subi une seule faute, et a délivré 17 passes, dont 14 réussies, avec une précision de 82 %.

Le niveau modeste de Ronaldo contraste avec ses déclarations avant le match contre le pays de Galles, où il avait affirmé sa volonté de conduire le Portugal vers un sacre en Ligue des nations pour la troisième fois, après l'avoir fait en 2019 et en 2025.

À noter que Ronaldo avait inscrit un but dans les filets du pays de Galles, mais qu'il a été refusé en raison de sa position de hors-jeu avant de marquer.