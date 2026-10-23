Vincent Kompany a récemment appris à ses dépens que le corps finit par prendre ce dont il a besoin. L’entraîneur du Bayern Munich avait attrapé la semaine dernière un « virus assez costaud ». « Bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps et, à un moment, il m’a dit : “Maintenant, arrête, mon gars !” » Résultat : Kompany a dirigé l’équipe en restant assis pendant une grande partie de la victoire 6-1 des Munichois contre le RB Leipzig, trop faible pour faire autrement. Il a ensuite passé les jours suivants chez lui, jusqu’au match nul 2-2 contre le FC Arsenal.

Venons-en à Luis Diaz. Son corps l’avait lui aussi apparemment averti dès le 6-1 contre Leipzig, match dont l’attaquant avait été le meilleur joueur sur le terrain avec trois buts, une passe décisive et une autre action à l’origine d’un but.

Diaz aurait en effet dû être remplacé en raison de problèmes musculaires, mais il était resté sur la pelouse parce que le Bayern avait déjà effectué tous ses changements. « Nous avions un peu peur qu’il se soit passé quelque chose. Nous avons eu de la chance qu’il se soit entraîné mardi, même si ce n’était pas à 100 % », avait expliqué Kompany mercredi avant la rencontre contre Arsenal.

Combien de temps Luis Diaz sera-t-il absent au Bayern ?

Diaz est tout de même entré en jeu à la 68e minute, alors que les Munichois menaient 2-1. Il s’est immédiatement procuré une bonne occasion, repoussée par David Raya, mais n’a ensuite touché le ballon qu’une seule autre fois. À la 90e minute, il s’est effondré sur la pelouse, le visage déformé par la douleur, après un sprint. Verdict : déchirure d’un faisceau musculaire, une blessure qui survient très souvent à la suite d’une surcharge physique. Maintenant, arrête, mon gars !

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Avant d’aller plus loin, récapitulons : Diaz aurait dû être remplacé contre Leipzig parce qu’on craignait qu’il ne lui arrive quelque chose, mais il a dû jouer jusqu’au bout. Il n’aurait ensuite pas vraiment dû jouer contre Arsenal, faute d’avoir pu s’entraîner correctement, mais il est entré en jeu et s’est blessé assez gravement.

Diaz devrait désormais manquer quatre à six semaines au Bayern. Quatre à six semaines durant lesquelles, jusqu’à la trêve internationale qui débute le 9 novembre, les matches s’enchaîneront en milieu de semaine, notamment avec les rencontres importantes de Bundesliga contre le SC Fribourg et le Borussia Dortmund, le match de Coupe contre Magdebourg et celui de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

Quatre à six semaines sans le seul joueur de l’effectif du Bayern qui n’a pas de remplaçant direct ! Le pire scénario était-il prévisible ?

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Pourquoi le Bayern n’a-t-il pas recruté de remplaçant à Luis Diaz ?

En réalité, les responsables de l’effectif du champion record avaient sérieusement envisagé cet été de recruter une alternative au Colombien, qui ne se blesse pour ainsi dire jamais. Ils avaient même fait d’Antony Gordon, ailier gauche polyvalent, leur priorité absolue pour le mercato. Mais l’Anglais a finalement quitté Newcastle United pour le FC Barcelone contre une indemnité de transfert de 80 millions d’euros. « À un moment, c’est devenu trop cher », avait expliqué le directeur sportif Max Eberl au sujet du retrait du Bayern des négociations.

Le Bayern a finalement recruté Ismael Saibari, dont les points forts se situent surtout dans les postes offensifs axiaux, mais qui peut lui aussi évoluer à plusieurs positions, comme Gordon. Le rôle de remplaçant de Diaz avait ensuite été promis à l’ailier gauche Arijon Ibrahimovic, 20 ans. Après un prêt réussi à Heidenheim, il devait intégrer la rotation au Bayern, mais a finalement été prêté à la dernière minute au FC Augsbourg.

Cette décision avait surpris Ibrahimovic et son agent Roman Rummenigge, mais aussi Luis Diaz. « Bien sûr, je veux toujours jouer. Mais s’il y a quelqu’un qui peut aider à mon poste, il est le bienvenu. C’est très utile quand les choses ne se passent pas bien. Un coéquipier est alors là pour t’aider, et vous pouvez vous relayer. C’est très important. Ça m’aurait plu. Mais bon, ça ne s’est pas fait. Nous sommes bien comme ça aussi », avait déclaré Diaz en septembre dans un entretien accordé à Sky/RTL. Quelques jours plus tard, son sélectionneur et le Bayern lui accordaient deux semaines de congé supplémentaires pour récupérer des efforts fournis au cours de la saison précédente, Coupe du monde comprise.

Après la Coupe du monde, Diaz avait en effet traversé une petite période de méforme et de disette devant le but, dont il venait tout juste de sortir. Et voilà cette blessure. C’est d’ailleurs la première depuis une grave blessure au genou subie lors de la saison 2022/2023 au FC Liverpool, qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant près de six mois.

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Alphonso Davies pourrait retrouver ses premières amours

Pour le Bayern, cette absence tombe d’autant plus mal qu’elle intervient alors que le secteur offensif est déjà diminué. Jamal Musiala poursuit sa remise en forme après une déchirure d’une fibre musculaire. Serge Gnabry a certes convaincu contre Arsenal, mais il n’est pas encore à 100 % après une blessure tenace aux adducteurs.

Lennart Karl, enfin, cherche encore à retrouver son meilleur niveau après la déchirure d’un faisceau musculaire subie en juin, qui lui a fait manquer la Coupe du monde, comme Gnabry. Contre Arsenal, il a pourtant débuté sur le banc malgré l’absence de Musiala, la suspension de Michael Olise et la décision de ne pas titulariser Luis Diaz. À sa place, le polyvalent Gnabry a joué sur l’aile droite, tandis que le latéral gauche Alphonso Davies a remplacé Diaz.

Tous deux ont convaincu. Kompany a révélé après le match que Davies, qui n’a été reconverti au poste de latéral gauche qu’après son arrivée de MLS à Munich, figurait déjà cet été parmi les options envisagées en attaque. « Nous sommes bien pourvus en défense et nous savons que nous pouvons toujours utiliser Phonzy sur les ailes », a déclaré Kompany.

Si Luis Diaz était le plan A et une recrue estivale le plan B, Davies est visiblement le plan C. Pour l’instant, cette solution semble au moins fonctionner, même si le Canadien a lui aussi été régulièrement confronté à des blessures ces derniers temps et doit encore faire ses preuves en matière de fiabilité.

Le Bayern recrutera-t-il un nouvel ailier gauche l’été prochain ?

Saibari a lui aussi évolué deux fois sur l’aile gauche après être entré en jeu cette saison. Gnabry, de son côté, peut jouer partout.

En principe, le Bayern devrait donc pouvoir compenser l’absence de Luis Diaz pendant un mois. Mais il ne faudrait pas que d’autres problèmes surviennent. Sinon, un joueur comme Tim Binder (19 ans), récemment devenu le héros du derby munichois lors de la victoire 4-2 de l’équipe réserve contre le 1860 Munich, devrait être intégré durablement à l’équipe première. Il figurait pour la première fois dans le groupe professionnel contre les Gunners.

Le Bayern souhaiterait toutefois corriger le déséquilibre de son effectif sur le côté gauche de l’attaque l’été prochain. Selon Sky, Antonio Nusa, du RB Leipzig, serait évoqué.



