Que le corps finisse par réclamer ce dont il a besoin, Vincent Kompany en a récemment fait l’expérience lui-même. L’entraîneur du Bayern Munich avait attrapé la semaine dernière un « virus assez costaud ». Il n’avait « évidemment pas écouté [son] corps, qui a fini par [lui] dire : “Maintenant, arrête, mon garçon !” » Résultat : Kompany a dirigé ses joueurs lors de la victoire 6-1 contre le RB Leipzig en restant largement assis, trop faible pour faire autrement, puis a passé les jours suivants chez lui, jusqu’au match nul 2-2 contre Arsenal.

Vendredi après-midi, Kompany se serait effondré après l’entraînement au centre du Bayern Munich, sur la Säbener Straße, et un hélicoptère serait intervenu. Le club le plus titré d’Allemagne ne s’est pas encore exprimé. On ignore s’il existe un lien avec la maladie dont Kompany avait souffert auparavant.

Venons-en à Luis Diaz : son corps aussi l’avait apparemment averti dès le 6-1 contre Leipzig, match dont l’attaquant avait été le grand homme avec trois buts, une passe décisive directe et une action à l’origine d’un but.

Diaz aurait dû être remplacé en raison de problèmes musculaires, mais il était resté sur le terrain parce que le Bayern avait déjà épuisé son quota de changements. « Nous avions un peu peur qu’il se soit passé quelque chose. Nous avons eu de la chance qu’il se soit entraîné mardi, même s’il n’était pas à 100 % », avait expliqué Kompany mercredi avant la rencontre contre Arsenal.

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Combien de temps Luis Diaz manquera-t-il au Bayern Munich ?

Diaz était tout de même entré en jeu à la 68e minute, alors que les Munichois menaient 2-1. Il s’était d’emblée procuré une belle occasion, repoussée par David Raya, mais n’avait ensuite touché le ballon qu’une seule autre fois avant de s’écrouler sur la pelouse à la 90e minute, le visage déformé par la douleur après un sprint. Une déchirure d’un faisceau musculaire, blessure qui survient très souvent à la suite d’une surcharge physique. Maintenant, arrête, mon garçon !

Avant d’aller plus loin, récapitulons : Diaz aurait dû sortir contre Leipzig parce que l’on craignait qu’il ne se blesse, mais il avait dû terminer le match. Il n’aurait ensuite pas dû jouer contre Arsenal, puisqu’il n’avait pas pu s’entraîner correctement. Il est pourtant entré en jeu et s’est blessé assez sérieusement.

Diaz devrait désormais manquer quatre à six semaines au Bayern. Quatre à six semaines durant lesquelles, jusqu’à la trêve internationale qui débute le 9 novembre, les semaines à deux matches vont s’enchaîner, avec notamment les importantes rencontres de Bundesliga contre le SC Fribourg et le Borussia Dortmund, le match de Coupe contre Magdebourg et la rencontre de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

Quatre à six semaines sans le seul joueur de l’effectif du Bayern qui ne dispose pas d’une doublure directe ! Un scénario catastrophe annoncé ?

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Pourquoi le Bayern n’a-t-il pas recruté de doublure pour Luis Diaz ?

En réalité, les responsables de l’effectif du club le plus titré d’Allemagne avaient sérieusement envisagé cet été de recruter une alternative au Colombien, qui ne se blesse pratiquement jamais. Ils avaient même fait d’Anthony Gordon, ailier gauche polyvalent, leur priorité absolue pour le mercato. Mais l’Anglais a finalement quitté Newcastle United pour le FC Barcelone contre une indemnité de transfert de 80 millions d’euros. « À un moment, c’était devenu trop cher », a expliqué le directeur sportif Max Eberl pour justifier le retrait du Bayern des négociations.

À la place, le Bayern a finalement recruté Ismael Saibari, dont les qualités s’expriment surtout dans l’axe en attaque, mais qui peut, comme Gordon, occuper plusieurs postes. Le rôle de doublure de Diaz avait finalement été promis à l’ailier gauche de 20 ans Arijon Ibrahimovic. Après un prêt réussi à Heidenheim, il devait intégrer la rotation au Bayern, mais a finalement été prêté au FC Augsbourg au dernier moment.

Cette décision avait alors surpris non seulement Ibrahimovic et son agent Roman Rummenigge, mais aussi Luis Diaz. « Bien sûr, je veux toujours jouer. Mais s’il y a quelqu’un qui peut apporter une aide à mon poste, il est le bienvenu. C’est très utile quand les choses ne vont pas bien. Un coéquipier est alors là pour t’aider, et on peut ainsi alterner. C’est très important. Cela m’aurait plu. Mais bon, ça ne s’est pas fait. Nous sommes bien comme ça aussi », avait déclaré Diaz en septembre dans un entretien accordé à Sky/RTL. Quelques jours plus tard, son sélectionneur et le Bayern lui accordaient deux semaines de congé exceptionnel pour qu’il récupère des efforts de la saison précédente, Coupe du monde comprise.

Après la Coupe du monde, Diaz avait effectivement connu une petite baisse de régime et une période sans marquer, dont il venait tout juste de sortir. Et voilà que cette blessure est arrivée. C’est d’ailleurs sa première depuis une grave blessure au genou subie lors de la saison 2022-2023 avec le FC Liverpool, qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant près de six mois.

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Alphonso Davies pourrait désormais retrouver ses premières amours

Cette absence tombe doublement mal pour le Bayern, car elle survient alors que son secteur offensif est déjà diminué. Jamal Musiala poursuit sa remise en forme après une déchirure de fibres musculaires. Serge Gnabry a certes convaincu contre Arsenal, mais il n’est pas encore à 100 % après une blessure persistante aux adducteurs.

Enfin, Lennart Karl, victime en juin d’une déchirure d’un faisceau musculaire qui lui a fait manquer la Coupe du monde, comme Gnabry, cherche encore à retrouver sa forme. Contre Arsenal, malgré l’absence de Musiala, la suspension de Michael Olise et la décision de ne pas titulariser Luis Diaz, il n’était pourtant, dans un premier temps, que sur le banc. C’est Gnabry, capable d’évoluer à plusieurs postes, qui a occupé l’aile droite, tandis que le latéral gauche Alphonso Davies remplaçait Diaz.

Tous deux ont convaincu. Kompany a ensuite révélé que Davies, qui n’a été reconverti au poste de latéral gauche qu’après son arrivée à Munich en provenance de la MLS, était déjà envisagé cet été comme une option en attaque. « Nous sommes bien pourvus en défense et nous savons que nous pouvons toujours utiliser Phonzy sur les ailes », a déclaré Kompany.

Si Luis Diaz était le plan A et qu’une recrue estivale devait être le plan B, Davies semble donc être le plan C. Pour l’instant, cette solution paraît au moins fonctionner, même si le Canadien a lui aussi été régulièrement freiné par des blessures ces derniers temps et doit encore faire ses preuves sur le plan de la fiabilité.

Le Bayern recrutera-t-il un nouvel ailier gauche l’été prochain ?

Saibari a lui aussi joué deux fois sur l’aile gauche après être entré en jeu cette saison, et Gnabry peut de toute façon évoluer partout.

Le Bayern devrait donc, en principe, pouvoir faire face à ce mois sans Luis Diaz. Mais il ne faudra pas d’autres pépins, faute de quoi Tim Binder (19 ans), par exemple, qui s’est récemment illustré avec l’équipe réserve lors de la victoire 4-2 contre 1860 Munich en devenant le héros du derby munichois, devrait être intégré durablement à l’équipe première. Face aux Gunners, il figurait pour la première fois dans le groupe professionnel.

Le Bayern souhaiterait toutefois corriger le déséquilibre de son effectif sur le côté gauche de l’attaque l’été prochain. Selon Sky, Antonio Nusa, du RB Leipzig, serait une piste à l’étude.



