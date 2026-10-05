Un rapport de presse a évoqué, ce lundi, la prestation décevante de Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid, avec la sélection du Brésil lors de la trêve internationale actuelle.

Vinicius n'a pas affiché un bon niveau cette saison avec le Real Madrid, s'attirant de vives critiques, et cela s'est poursuivi avec le Brésil.

Le journal « Marca » a indiqué que le parcours de Vinicius Junior avec la sélection du Brésil s'est terminé de mauvaise manière.

Lors de son troisième match, Ancelotti a mis fin de fait à son parcours durant cette trêve en le remplaçant à la mi-temps, alors que le score était de 0-2 face à l'Inde.

Mais même dans ce match, le Brésilien n'a pas offert ce qu'espéraient Carletto, qui a vu le meilleur du numéro 7 du Real Madrid, et Mourinho lui-même.

Ainsi, Vinicius a terminé la longue trêve internationale avec un seul but en trois matchs.

Il n'a pas réussi à marquer lors du premier match contre l'Australie, qui s'est terminé sur un match nul palpitant 1-1, et lors du deuxième match, la sélection brésilienne a signé une victoire tranquille, le Brésilien inscrivant son unique but durant la trêve.

Puis est venu le troisième match, où il a cadré trois tirs, mais il a livré une prestation plutôt terne, dans la lignée de son niveau avec le Real Madrid lors du premier tiers de la saison. On peut lui reconnaître d'avoir continué à essayer, et l'essentiel du jeu s'est déroulé du côté de son aile, mais il a de nouveau manqué de la dernière touche et de tranchant en fin de match.

La vérité, c'est qu'Ancelotti a confirmé une réalité que Mourinho avait déjà remarquée. L'entraîneur italien a en effet commenté lors d'une conférence de presse durant les trois matchs : « Il n'est pas dans sa meilleure forme. »

L'ancien entraîneur du Real Madrid connaît le joueur brésilien mieux que quiconque, et sa confiance en lui reste intacte puisqu'il l'a aligné comme titulaire lors des trois matchs.

Lors du premier, il a joué 65 minutes, lors du deuxième 85 minutes, et lors du troisième, il a joué une mi-temps.

Il devra donc ajouter trois matchs supplémentaires à son compteur cette saison et un but de plus à son total avec le Real Madrid.

Il s'agit de son pire début depuis son arrivée au club madrilène. Paradoxalement, ses meilleures périodes la saison dernière ont coïncidé avec la blessure de Mbappé, qui a suscité une large controverse et l'a poussé à demander un deuxième avis médical.

La mission de Mourinho consiste à tirer le meilleur du joueur brésilien, dont la prolongation de contrat n'a pas été accompagnée de son meilleur niveau. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives en huit matchs, soit une moyenne d'un but toutes les 600 minutes jouées.

Son unique but a été marqué contre la Real Sociedad à domicile lors de la deuxième journée de la Liga.

Dans le match contre l'Inde, Vinicius a de nouveau semblé relâché, comme ce fut le cas lors des deux matchs précédents et durant la première période sous la houlette de Mourinho.

Ce fut une prestation globalement décevante, Vinicius étant quasiment invisible. Lors du premier match, il n'a réussi aucun dribble, a perdu le ballon trois fois et n'a cadré que deux tirs.

Lors du deuxième match, il n'a cadré qu'un seul tir en plus de 80 minutes, et son taux de réussite au dribble n'a atteint que 30 %. Samedi, il a cadré trois tirs.

Au Real Madrid, la confiance en Vinicius est totale, mais le match du derby a montré que Mourinho ne le maintiendra pas dans le onze de départ sans condition.

Diomandé est en concurrence pour une place de titulaire, même s'il n'est pas forcément appelé à jouer à la place du Brésilien ; d'autres joueurs pourraient être sacrifiés. Mais l'entraîneur l'a envoyé sur le banc à la 54e minute, tandis que Mbappé est resté le dernier remplaçant.

Il est clair que le Real Madrid a besoin de Vinicius dans sa meilleure forme pour éviter de prendre encore plus de retard au classement de la Liga dès le début de saison.

Le Camp Nou a toujours révélé le talent de cet ailier, et la situation actuelle l'exige plus que jamais. L'équipe accuse actuellement six points de retard sur le FC Barcelone, leader, si bien que le match du 25 octobre face au Barça est décisif.

Et il ne s'agit pas seulement du Real Madrid qui cherche à combler l'écart : le joueur lui-même est également déterminé à le faire.

Au lendemain du Clasico, Londres annoncera le nouveau vainqueur du Ballon d'Or. Il y a deux ans, le Brésilien avait été écarté de manière surprenante du trophée, qui était revenu à Rodri.

Et aujourd'hui, il ne figure même plus parmi les favoris. Vinicius a également besoin de retrouver son niveau au stade Santiago Bernabéu, où les supporters lui ont déjà adressé de nombreux messages l'exhortant à retrouver sa gloire d'antan.