La décision de l'arbitre de ne pas faire retirer le penalty manqué par Kylian Mbappé face au Real Betis à la 94e minute a suscité une vive polémique, en raison des doutes concernant l'entrée du défenseur du club andalou, Marc Bartra, dans la surface de réparation avant l'exécution du tir.

Le Real Madrid a subi sa première défaite en Liga cette saison après s'être incliné sur le terrain du Real Betis sur le score de 1-0 hier vendredi soir, lors de la quatrième journée.

L'arbitre José María Sánchez Martínez a examiné la situation, en collaboration avec l'assistance vidéo à l'arbitrage, et a failli faire retirer le penalty, mais il a finalement pris la décision de laisser le jeu se poursuivre.

Selon les explications du comité des arbitres espagnol et les lois de l'International Football Association Board « IFAB » en vigueur pour la saison 2026-2027, la décision est conforme au texte de la loi.

Qu'est-ce que la faute d'avancée prématurée ?

La faute d'avancée prématurée, connue sous le nom d'« Encroachment », se produit lorsqu'un joueur, autre que le tireur du penalty et le gardien de but, entre dans la surface de réparation ou son arc avant l'exécution du tir, ou avance au-delà du ballon.

Mais le simple fait qu'un joueur avance à l'intérieur de la surface ne signifie pas nécessairement qu'une faute est sanctionnée, car il faut qu'il ait eu une influence directe sur l'exécution du tir ou qu'il ait ensuite participé à la poursuite du jeu.

Dans le cas où le joueur ayant avancé est un défenseur, la faute est sanctionnée si son avancée a clairement influencé le tireur, ou s'il a joué le ballon ou l'a disputé après son rebond, empêchant ainsi l'inscription d'un but, une tentative de tir ou la création d'une occasion.

En revanche, si c'est le joueur attaquant qui a avancé prématurément, la faute est sanctionnée lorsque sa position influence clairement le gardien de but, ou lorsqu'il participe au jeu après le rebond du ballon puis marque, tente de marquer ou crée une occasion de but.

Comment détermine-t-on l'entrée d'un joueur dans la surface ?

La règle stipule que l'évaluation de la présence d'un joueur à l'intérieur de la surface de réparation au moment de l'exécution du tir repose sur la position de ses pieds, ou de toute partie de son corps en contact avec le sol, à l'instant où le ballon est frappé.

La faute est sanctionnée si l'un des pieds ou les deux se trouvent à l'intérieur de la surface de réparation ou sur la ligne qui la délimite, y compris l'arc de la surface de réparation.

À l'inverse, les parties du corps se trouvant en l'air ne sont pas prises en compte, ni leur projection verticale sur le sol du terrain, sauf dans un seul cas : lorsque le corps est entièrement détaché du sol.

La règle en vigueur pour la saison 2026-2027 stipule que « la projection verticale en l'air ne s'applique que lorsque le corps est entièrement sans contact avec le sol ».

Par conséquent, la présence d'un pied de Bartra en contact avec le sol en dehors de la surface de réparation au moment où Mbappé a exécuté le penalty a été le facteur déterminant pour ne pas considérer la position du défenseur du Real Betis comme une faute nécessitant de faire retirer le tir, conformément à l'interprétation figurant dans les lois du jeu.

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