Le père de la star marocaine confirme : « Mon fils adore le FC Barcelone. »

L’ancien joueur de tennis marocain Younes El Ainaoui se souvient de l’enfance de son fils Naël, milieu de terrain des Lions de l’Atlas, qui nourrit le rêve de porter un jour le maillot du FC Barcelone.

Sous contrat avec l’AS Rome jusqu’en 2030, le milieu de terrain de 24 ans nourrit toujours cet objectif.

Dans des propos rapportés par le journal Mundo Deportivo, le père a confié : « Mon fils adore Barcelone. Il y a vécu de sa naissance à ses 11 ans, et il serait l’homme le plus heureux du monde s’il pouvait y jouer un jour. »

Né en France, Naël a rapidement suivi sa famille à Barcelone, où il a baigné dès son plus jeune âge dans l’univers du club catalan.

Le joueur lui-même avait déclaré : « Je suis un milieu de terrain moderne, doté d’une grande endurance, capable d’évoluer à n’importe quel poste au milieu de terrain. Quand j’étais enfant, je vivais à Barcelone, j’étais supporter du Barça et Iniesta a toujours été mon modèle. »

Avec l’équipe nationale du Maroc, il a disputé l’intégralité des deux premiers matchs de la Coupe du monde, formant un duo axial avec Ayub Bouaddi, milieu de terrain du LOSC Lille.

Malgré ce rêve, un éventuel transfert au Barça s’annonce complexe : son poste est déjà très disputé, avec la présence de Frenkie de Jong, Pedri, Gavi et Marc Bernal.