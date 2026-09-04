La carrière du jeune et prometteur attaquant égyptien Hamza Abdel Karim avec le Barça a connu un moment charnière lundi dernier, lorsqu'il a porté le maillot catalan pour la première fois lors d'un match officiel, en entrant en jeu contre le Rayo Vallecano dans le cadre de la Liga, une rencontre remportée par les Blaugrana (5-2).

Commentant cette étape importante, le père du jeune joueur, Mohamed Abdel Karim, a déclaré dans des propos accordés au site « 365Scores » : « Hamza, depuis son arrivée à Barcelone, sait très bien que la concurrence ne sera pas facile, et son objectif a toujours été de progresser jour après jour et de tirer profit du fait d'évoluer aux côtés de grands joueurs. »

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Et d'ajouter : « Au cours de la période écoulée, Hamza a fourni un gros effort et a réussi à s'imposer aux yeux du staff technique. C'est pourquoi le fait qu'il ait obtenu l'occasion de jouer avec l'équipe première n'a pas été une surprise pour nous. Hansi Flick est un grand entraîneur, et sa confiance en Hamza, ainsi que le fait de lui avoir donné l'opportunité d'apparaître avec l'équipe première, représentent une étape très importante dans la carrière de mon fils, et nous espérons que ce sera le début de nouvelles opportunités. »

Il a poursuivi : « Hamza est quelqu'un de très calme par nature, il n'aime pas beaucoup parler de lui-même, et il préfère toujours concentrer son attention sur le terrain et sur les entraînements, et laisser son niveau parler pour lui. »

« Un moment exceptionnel »

Au sujet des sentiments de la famille en suivant son fils sous le maillot du Barça en Liga, il a déclaré : « En tant que famille, nous suivions son parcours et nous connaissions l'ampleur des efforts qu'il a fournis pour parvenir à cette étape ; c'est pourquoi le voir jouer avec l'équipe première, dans un match officiel du championnat espagnol, a été un moment exceptionnel pour nous. »

Mohamed Abdel Karim a enchaîné : « Que Hamza devienne le premier joueur égyptien à jouer officiellement avec l'équipe première de Barcelone est un très grand honneur pour lui et pour notre famille, et nous sommes fiers qu'il représente l'Égypte dans l'un des plus grands clubs du monde. »

Il a conclu : « Je lui dis toujours que parvenir à l'équipe première n'est pas la fin du rêve, mais le début d'une étape plus difficile, qui nécessite davantage de travail, de concentration et de patience. J'espère que sa participation contre le Rayo Vallecano ne sera qu'un début, que Hamza continuera à progresser et obtiendra davantage d'opportunités, et qu'il écrira au cours des prochaines années une longue histoire avec Barcelone, en portant haut le nom de l'Égypte. »

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