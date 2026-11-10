Les derniers mois n'ont pas été faciles pour Kylian Mbappé, après avoir essuyé la déception de la perte du Ballon d'Or et être entré dans une spirale de polémiques à la suite de son voyage en Chine, avant que sa blessure au genou ne vienne accroître ses soucis. Mais le capitaine de l'équipe de France retrouve l'ambiance des Bleus sous un visage différent, au cœur d'un plan spécial préparé par Zinédine Zidane pour l'aider à retrouver son meilleur niveau.

Le site français « Foot Mercato » a indiqué que Mbappé était revenu au rassemblement de Clairefontaine avec un moral élevé, après avoir visiblement surmonté les pressions de la dernière période, qui l'a vu occuper la deuxième place dans la course au Ballon d'Or derrière Harry Kane, avec seulement 28 points d'écart, en plus de la polémique suscitée par son voyage en Chine.

Cette image a été renforcée par les déclarations d'Ibrahima Konaté, son coéquipier au Real Madrid, qui a rassuré les supporters au sujet de l'état psychologique de Mbappé, affirmant qu'il traversait une bonne période et livrait des prestations marquantes lors des derniers matchs.

Konaté a déclaré au quotidien « Le Parisien » : « Kylian est dans un très bon état psychologique, et nous l'avons constaté lors des quelques derniers matchs, où il a été décisif et très important. Il a aussi conservé le même enthousiasme pour la vie, et je pense que vous le remarquez. »

Les signaux positifs ne s'arrêtent pas à l'état psychologique de l'attaquant français, puisque Zidane prévoit de lui confier un rôle tactique à la hauteur de ses capacités, après être revenu sur l'idée de l'aligner sur le côté gauche lors de la dernière trêve internationale, et avoir décidé de le fixer au poste d'avant-centre, qu'il préfère.

L'entraîneur a affirmé que Mbappé aurait l'occasion de jouer à son poste de prédilection durant le rassemblement actuel, une démarche qui pourrait l'aider à poursuivre sa belle forme, d'autant plus qu'il a marqué 11 buts lors de ses 9 derniers matchs internationaux, en plus de ses 17 buts en 16 matchs avec le Real Madrid cette saison.

Le capitaine des Bleus a par ailleurs bénéficié d'un accueil chaleureux de la part des supporters à Clairefontaine, et il est apparu souriant, retrouvant son esprit enjoué lors des entraînements, un tableau qui reflète le fait qu'il a surmonté une grande partie des pressions qui l'ont accompagné récemment.

L'équipe de France se prépare à affronter l'Italie et la Turquie, avec l'espoir que Mbappé mette à profit le soutien dont il bénéficie de la part de Zidane et traduise la confiance tactique qui lui est accordée par une performance de haut niveau, confirmant ainsi son retour à son niveau habituel.