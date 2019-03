Le pari amusant de Rolland Courbis si Caen parvient à stopper Kylian Mbappé

Rolland Courbis a promis aux joueurs caennais qu'il leur paierait un repas au restaurant s'ils n'encaissaient pas de but de Kylian Mbappé ce samedi.

Arrivé à Caen il y a une dizaine de jours pour épauler Fabien Mercadal alors que l'équipe est en difficulté en championnat, Rolland Courbis a fait une drôle de promesse aux joueurs de Malherbe avant la réception du PSG, ce samedi (17h) dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Caen occupe actuellement la 18e avec 20 points en 26 journées, et n'a plus gagné en championnat depuis le 18 décembre contre Toulouse (2-1).

"J’ai demandé à mes joueurs de s’amuser, on se joue un repas au restaurant", a-t-il dit. ''Je ne pense pas que vous êtes capables d’empêcher Mbappé de marquer.' Ce n’est pas que je ne leur fais pas confiance, mais c’est ma vision des choses. Ils peuvent me faire mentir. On voit parfois des surprises. Je vais demander à Fabien [Mercadal] s’il est d’accord pour parier avec moi."

Le jeune champion du monde est en pleine forme actuellement et s'éclate à la pointe de l'attaque parisienne, malgré les absences d'Edinson Cavani et de Neymar autour de lui. Buteur successivement contre Manchester United, Saint Etienne, Montpellier et Nîmes, l'ancien monégasque était sur le banc mardi en Coupe de France contre Dijon (3-0). Il est largement en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec déjà 22 réalisations.

Tuchel répond à Courbis

Le pari lancé par Rolland Courbis n'a pas manqué de faire réagir l'entraîneur du PSG, présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, à la veille de la rencontre. "C’est bien. On peut faire ces choses, c’est clair, c’est une possibilité pour motiver [les joueurs]", a d'abord estimé l'Allemand.

"Mais je dois réfléchir : peut-être que Kylian restera à la maison et il devra payer. Et les joueurs devront trouver un bon restaurant", a-t-il plaisanté. Paris accueillera Manchester United en 8e de finale retour de Ligue des champions mercredi et Tuchel sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Les Parisiens devront absolument se qualifier, eux qui se sont imposés à Old Trafford lors du match aller (2-0).

Avec les absences de Cavani et Neymar dans le secteur offensif, l'entraîneur parisien pourrait donc être tenté de ne prendre aucun risque avec certains cadres de son effectif.