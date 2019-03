PSG - Tuchel : "J'ai été trop optimiste pour Cavani, ce sera trop court pour Manchester"

Tuchel était en conférence de presse avant le déplacement à Caen. L'occasion pour lui d'annoncer que Cavani ne sera pas rétabli pour Manchester.

Sur le groupe

Je n'ai pas de nouvelles de Neymar, je ne peux pas faire de mise à jour. Edinson (Cavani) revient avec l'équipe aujourd'hui (vendredi) pour s'entrainer, ce sera la première fois depuis sa blessure. Je ne sais pas s'il fera tout l'entrainement ou juste une partie mais il ne sera pas disponible pour demain (samedi). J'étais un peu trop optimiste la dernière fois le concernant, c'est de ma faute. On ne peut pas prendre de risques avec lui, il est super important pour nous, on doit être attentif. Si je suis réaliste, je dirais que ce sera trop court pour qu'il revienne pour Manchester. N'Soki est blessé, les adducteurs, et Cibois est malade.

Sur la rencontre

On doit accepter que tout le monde, à l'extérieur, pense à Manchester mais c'est notre devoir et défi de jouer demain (samedi) en Ligue 1 avec du sérieux et de la qualité. J'ai confiance parce que mon équipe montre à chaque fois qu'elle est capable de le faire. C'est normal qu'ils pensent aussi de temps en temps au match contre Manchester mais demain (samedi) c'est Caen. Nous avons beaucoup de confiance en ce moment. L'équipe s'est bien entrainée hier (jeudi). Le défi est de rester concentré, calme. On contrôle les choses que nous pouvons contrôler et ce sont nos performances, le reste c'est de la distraction.

Je n'ai pas de messages à faire passer aux arbitres, il ne vaut mieux pas. J'attends le meilleur Caen possible, c'est important. Je ne sais pas s'ils jouent agressifs, ou de manière compacte.

C'est bien que Courbis ait parié qu'il paierait un restaurant si ses joueurs empêchaient Mbappé de marquer. C'est une possibilité pour motiver ses joueurs et j'aime beaucoup ces choses. Maintenant je dois réfléchir à laisser Kylian à la maison, comme ça les joueurs peuvent déjà choisir le restaurant.

Un premier bilan de Bernat

Je ne suis pas surpris mais c'est très bien qu'il joue autant de fois pour nous parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces deux dernières années au Bayern. Je l'ai affronté quand il jouait avec Pep Guardiola et j'étais confiant qu'il puisse montre ses qualités ici. Il est très calme, totalement fiable, il montre du sérieux chaque jour. Il ne parle pas trop mais il a un bon sens de l'humour. Il a beaucoup de qualités. Il est important dans notre équipe. Les kinés, les médecins et tout le staff de performance sont très attentifs avec tout le monde mais surtout avec lui pour qu'il retrouve son rythme et qu'il soit capable de jouer beaucoup de matches dans la saison.

L'article continue ci-dessous

Un milieu Verratti-Paredes-Marquinhos ?

Oui c'est possible que les trois jouent ensemble, Verratti, Paredes et Marquinhos. Mais Leo (Paredes) aime rester en retrait et Marqui aussi. Mais Verratti aime beaucoup le ballon donc il est difficile pour lui de rester plus haut. On peut essayer mais on doit respecter le caractère des joueurs. Si on joue avec les trois, j'aimerais avoir un gars plus bas et deux plus haut. Qui serait plus bas ? Leo ? Peut-être. Comme je l'ai dit c'est difficile pour Marco de rester dans une même zone. On doit jouer plus ensemble pour essayer ça.

Di Maria et ses bonnes performances

Il joue un peu plus haut maintenant parce qu'il a la qualité de finir l'attaque, de faire des passes décisives. Sans Neymar et Cavani il est dans la dernière ligne. Ce n'est pas le gars qui commence l'action mais celui qui finit, de frapper ou de faire une passe décisive. Il se sent bien, il a la confiance pour marquer, et c'est un bon moment pour lui. Il l'a mérité, il travaille dur pour ça.

Sur les débuts de Paredes

Il a la qualité pour jouer pour nous au milieu, il peut accélérer le jeu avec ses passes, il a un bon sens du rythme, que ce soit avec ses passes courtes ou longues. Il peut s'améliorer défensivement, quand on perd le ballon, être un peu plus agressif. C'est notre style de jeu et il doit s'adapter. Il est très humble, calme, il veut progresser et c'est le plus important. On a un grand groupe de Sud-américains et c'est facile pour lui de s'intégrer dans le vestiaire.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges.