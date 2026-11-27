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La légende brésilienne Ronaldo a fait l’éloge de Harry Kane, estimant que son récent Ballon d’Or était « bien mérité » après une année historique en club et en sélection. Lui-même lauréat à deux reprises, l’ancien attaquant voit dans le sacre de Kane le retour du traditionnel avant-centre au premier plan mondial.

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Kane met fin à une longue attente pour les Anglais et les purs avant-centres

Kane a remporté le trophée le mois dernier au London Palladium, devant Kylian Mbappe et Lamine Yamal, après avoir inscrit 73 buts. Le capitaine de l’Angleterre, âgé de 33 ans, a brillé avec le Bayern Munich en Bundesliga et en Ligue des champions, tout en menant sa sélection en demi-finale de la Coupe du monde.

Ronaldo, double lauréat en 1997 et 2002, a annoncé la victoire de Kane sur scène. L’attaquant est devenu le premier avant-centre de métier à remporter le trophée depuis Karim Benzema en 2022 et le premier Anglais depuis Michael Owen en 2001. Il est le cinquième lauréat anglais de l’histoire.

Ronaldo se réjouit du retour de l’avant-centre classique

Dans le podcast Stick to Football, Ronaldo s’est réjoui de voir un autre avant-centre remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du football.

« C’était beau à voir et, à mon avis, il l’a bien mérité, a déclaré Ronaldo. J’étais heureux pour lui et pour moi aussi, parce que le numéro 9 est de retour. Je suis tellement content. Cela faisait longtemps qu’un numéro 9 n’avait pas remporté quelque chose d’important. Et puis, c’est aussi quelqu’un de très sympathique. C’est donc bien mérité. J’étais vraiment très, très heureux pour lui. »

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Interrogé par Jamie Carragher, figure emblématique de Liverpool, sur la perception de ce prix au Brésil par rapport à l’Angleterre, Ronaldo a souligné son importance mondiale tout en s’interrogeant sur les critères de sélection.

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« Pour nous, c’est très important. C’est important partout, a-t-il ajouté. Peut-être qu’en Angleterre, comme votre dernier lauréat était Michael Owen, c’est de nouveau important avec Harry Kane.

« Mais je pense que c’est très important que les joueurs se réunissent et parlent de la saison écoulée, de ce qu’ils ont accompli. Les critères permettant de désigner les meilleurs joueurs du monde manquent encore de transparence. Nous savons que les capitaines et les journalistes votent, mais il est assurément le meilleur attaquant. »

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Les attaquants d’aujourd’hui sont bien mieux protégés qu’autrefois

La carrière de Ronaldo a été marquée par deux graves blessures au genou, dont une survenue seulement six minutes après son retour à la compétition, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus d’un an. Comparant les générations, il a affirmé que les attaquants d’aujourd’hui ont la tâche « beaucoup plus facile » grâce à une meilleure protection.

« J’aurais aimé être protégé à l’époque, a-t-il déclaré. Nous avons tellement souffert. Dans notre génération, il y avait des tueurs, des tueurs partout. Partout où j’ai joué, j’en ai affronté beaucoup et nous n’étions pas protégés. Aujourd’hui, Dieu merci, les joueurs sont très protégés et c’est juste. Je regrette seulement de ne pas avoir bénéficié de cette protection à mon époque. »

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Kane vise un retour en fin de saison après sa blessure à la cheville

Depuis qu’il a soulevé le trophée, toutefois, Kane a subi une déchirure ligamentaire à la cheville gauche . Le capitaine de l’Angleterre vise désormais un retour pour « la période décisive de la saison ».