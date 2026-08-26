L'annonce officielle du transfert du gardien Dominik Livakovic vers le club espagnol du Barça a été reportée, en raison du retard du club turc de Fenerbahçe dans l'envoi de certains documents relatifs à l'opération.

Selon le journal catalan « Mundo Deportivo », le gardien croate, âgé de 31 ans, est arrivé à Barcelone hier et a passé avec succès sa visite médicale ce mercredi matin, avant de signer son contrat avec le club jusqu'en juin 2030.

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Livakovic avait déjeuné avec le président du Barça, Joan Laporta, le vice-président, Rafa Yuste, et son agent Andy Bara, avant de se rendre dans les bureaux du club au Spotify Camp Nou pour signer le contrat.

Malgré la signature effectuée, le Barça ne pourra pas annoncer l'opération avant d'avoir reçu les derniers documents de Fenerbahçe, qui a décidé d'en reporter l'envoi à demain jeudi, en raison de sa confrontation décisive face au club français de Lyon, ce mercredi soir, lors du match retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions.

La situation de Livakovic au sein du Barça reste indécise, qu'il s'agisse de rester deuxième gardien ou de partir en prêt pour une saison, avant un retour la saison prochaine à l'issue du contrat du vétéran polonais Wojciech Szczesny.

Le Barça attend également de connaître la marge dont il dispose dans le cadre des règles du fair-play financier, afin de déterminer dans quelle mesure il pourra enregistrer le gardien croate dans son effectif.

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