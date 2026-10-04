Le message est parvenu à Mourinho : Bitarch s'appuie sur une « règle d'or » pour relancer sa carrière avec le Real Madrid

Le parcours du jeune Thiago Pitarch suit une règle d'or du football : « un pas en arrière pour deux pas en avant ». Après 73 jours consécutifs sans disputer la moindre minute officielle avec l'équipe première du Real Madrid, la dernière trêve internationale est venue représenter la bouée de sauvetage et l'occasion idéale de relancer sa carrière compétitive, grâce à un plan temporaire et réfléchi convenu entre la direction du club et l'entraîneur José Mourinho.

Au lieu de se contenter des entraînements de routine à Valdebebas, le plan prévoyait une participation sur le terrain afin d'atteindre la forme requise.

Après avoir obtenu le feu vert de Mourinho, Pitarch a disputé deux rencontres avec l'équipe du Castilla, où il a délivré une passe décisive face à Sant Andreu (1-1) et livré une prestation remarquée contre Alcorcón (1-2).

Le plan s'est prolongé par une coordination directe entre le Real Madrid et la Fédération espagnole : Pitarch a participé avec la sélection des moins de 20 ans et a inscrit un but avec brio de son pied gauche dans les filets du Mexique (2-0), avant de briller à nouveau pendant 45 minutes lors d'un autre match amical avec la sélection, jusqu'au derby face à l'Atlético de Madrid avec le Castilla, où il a affiché une présence exceptionnelle dans la moitié de terrain adverse ainsi qu'une capacité remarquable à couvrir le terrain et à dribbler.

Un éloge mérité de son entraîneur et une évolution tactique

Son entraîneur López de Lerma n'a pas hésité à saluer son professionnalisme, déclarant : « Thiago se gère tout seul, et il est revenu avec la même passion et le même enthousiasme que je lui connais depuis ses années de jeunesse. Malgré la difficulté de la phase de récupération après la blessure qui l'a privé de la préparation, il a montré une énorme amélioration dans sa compréhension des dimensions du jeu et dans l'application du volet offensif à proximité de la surface de réparation. »

Avec cette prestation, Pitarch retrouve le rôle de leader influent qu'il avait auparavant endossé avec la sélection espagnole des moins de 19 ans, lorsqu'il avait été sacré meilleur meneur de jeu du Championnat d'Europe des jeunes, confirmant sa grande capacité à jouer le rôle de meneur de jeu reculé et d'attaquant de l'ombre.

Le message est parvenu à Mourinho : une disponibilité totale

Le derby disputé au stade Alfredo-Di-Stéfano a été marqué par la présence de José Mourinho dans les tribunes : l'entraîneur portugais a suivi de près la prestation de son jeune joueur et s'est convaincu de sa disponibilité technique et physique.

Mourinho, qui avait insisté pour conserver Pitarch durant l'été et avait annulé son transfert imminent à Fulham, souhaite le convoquer officiellement dans la liste de l'équipe première pour apparaître lors du prochain match contre Villarreal au stade Santiago-Bernabéu, après avoir acquis la certitude que le prometteur (Hispano-Marocain) possède les solutions individuelles et l'efficacité devant le but qui lui permettent de changer le cours des matchs dès qu'on lui accorde la confiance.