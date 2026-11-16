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La décision de faire rentrer Bernardo Silva à Madrid, après son exclusion du groupe portugais pour affronter le pays de Galles, a suscité une vive polémique, alors qu'il est apparu que le joueur pourrait être en mesure de disputer avec son club le match face au Celta Vigo, prévu samedi prochain.

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Dans ce contexte, le quotidien espagnol AS a dévoilé les détails de la situation, après que José Carlos Noronha, responsable des services médicaux de la Fédération portugaise de football, s'est exprimé pour expliquer les raisons du départ du joueur du rassemblement de la sélection, à la suite de l'annonce, hier, qu'il n'était pas en état de disputer le match contre le pays de Galles demain.

Le joueur du Real Madrid avait ressenti des douleurs musculaires lors du premier match face au Danemark, ce qui a poussé le staff médical de la sélection à l'écarter de la rencontre suivante, afin d'éviter une aggravation de la blessure.

Cette décision a été mal accueillie au Portugal, d'autant plus qu'il se disait aujourd'hui que le joueur n'aurait aucun problème pour affronter le Celta Vigo samedi, alors même qu'il a quitté le rassemblement de la sélection sans passer d'examens complémentaires plus précis permettant de confirmer la nature de la blessure.

Noronha a expliqué les raisons de cette décision : « Pour résumer brièvement, les douleurs et les contractures musculaires peuvent se transformer en déchirures complètes quelques jours plus tard, même si les échographies et les IRM se révèlent négatives, ce qui ne s'est pas produit dans ce cas. »

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Il a ajouté : « Le joueur est rentré au Real Madrid, où les examens d'imagerie n'ont révélé aucune blessure. Je tiens à rappeler que 50 % des plaintes signalées par les patients n'apparaissent pas lors des examens d'imagerie. »

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Le responsable médical a poursuivi : « Ce que nous avons pu établir, c'est que chez les sportifs qui souffrent de ce type de douleurs et qui disputent ensuite un match ou un entraînement, le risque de subir une déchirure musculaire deux ou trois jours plus tard augmente, et cela peut aller jusqu'à une déchirure complète. »

Noronha a révélé que ces craintes expliquaient pourquoi le joueur n'avait pas été soumis à une évaluation médicale plus approfondie, précisant que la décision visait à éviter de mettre sa santé en danger.

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Le médecin portugais a ensuite déclaré : « Je tiens également à rappeler que l'IRM, souvent utilisée pour diagnostiquer ce type de blessures, ne doit pas être réalisée dans les 24 à 36 premières heures, sauf en cas de lésion étendue, car elle peut donner un faux négatif. »

Il a enchaîné : « Nous avons déjà été confrontés à des cas de ce genre. C'est pourquoi, compte tenu de la nature des douleurs ressenties par Bernardo, la mesure que nous avons prise était la bonne. Nous avons informé le sélectionneur qu'il n'était pas en mesure de jouer. »

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Le médecin portugais a insisté sur le fait que l'éventuelle participation de Bernardo Silva face au Celta Vigo samedi prochain n'était pas en contradiction avec la décision de l'écarter du match contre le pays de Galles.

Il a précisé : « Il est tout à fait normal qu'il joue samedi. Après le match, il a demandé à faire quelques étirements. Au bout du compte, il s'est blessé le 14, donc jouer demain aurait été prématuré, car il s'agit d'une lésion structurelle. »

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Et de conclure : « Mais maintenant, sept ou huit jours plus tard, il est normal qu'il soit en mesure de jouer. »