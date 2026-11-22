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Rodri n'était pas au rendez-vous avec le Barça lors du match face à Villarreal ce dimanche, mais Pedri, lui, a répondu présent, en étant directement à l'origine de la belle remontée blaugrana au score.

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Dans l'un des matchs les plus palpitants de la saison, le Barça a transformé un retard de deux buts face à Villarreal en une avance spectaculaire (3-2), après avoir réagi en seconde période en inscrivant trois buts consécutifs. De quoi faire basculer la soirée du club catalan d'un cauchemar précoce à une remontada haletante au Spotify Camp Nou, dans le cadre de la 13e journée de Liga.

Selon le quotidien « Mundo Deportivo », Pedri a dominé la rencontre et mené son équipe vers la victoire (3-2) après avoir été mené au score.

L'avance de Villarreal, deux buts à zéro en première période, marquée notamment par un penalty manqué par Lamine Yamal, laissait penser qu'il serait aussi difficile de renverser le score que de résister aux vents violents du Camp Nou.

Mais face à l'adversité, la solution est venue de Pedri. Véritable cerveau de l'équipe, il cherchait toujours la meilleure option, conservant le ballon quand il le fallait, allant chercher De Jong lorsque la relance depuis l'arrière semblait risquée, et poussant ses coéquipiers offensifs à trouver le chemin des filets.

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Les statistiques remarquables de Pedri face à Villarreal

C'est de son pied qu'est parti le centre que Gerard Martín a transformé en but à la 58e minute pour réduire l'écart (1-2). Mais Pedri n'a pas été qu'un simple passeur : le Canarien a terminé la rencontre avec le meilleur total de ballons récupérés (10) et le plus grand nombre de passes réussies dans le dernier tiers adverse (28).

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Le numéro 8 du Barça a également participé à l'action du 2-2. Après une récupération de Raphinha, Pedri a adressé une passe appuyée au ras du sol à ce même Raphinha pour lancer la contre-attaque. Le Brésilien a ensuite servi Lamine, qui a à son tour fait habilement passer le ballon au milieu de cinq défenseurs, avant de servir brillamment Fermín, auteur d'une égalisation facile.

Pedri n'a pas marqué, mais il n'en a pas eu besoin pour être élu homme du match. Après la contribution décisive du défenseur de Villarreal Pau Navarro, expulsé après avoir reçu un second carton jaune et auteur en outre d'un but contre son camp qui a porté le score à 3-2, Pedri a pris le contrôle du jeu.

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Il a guidé l'équipe lors de longues phases de possession, lui évitant de prendre le risque de perdre le ballon. Le Barça a ainsi accompli le plus difficile, renverser la situation en seulement 10 minutes, pour terminer une nouvelle journée en tête de la Liga. Et Pedri n'allait pas laisser tout cela lui échapper.