Partager Suivez GOAL sur Google

Cinquième, Côme reçoit la Juventus au stade Giuseppe Sinigaglia dimanche soir avec l’objectif de prolonger son meilleur début de saison en Serie A et de conserver ses cinq points d’avance sur l’équipe de Luciano Spalletti. Avant le coup d’envoi, Cesc Fabregas a salué la Juventus comme l’un des clubs les plus historiques d’Italie et prévenu ses joueurs qu’ils devront livrer « un match presque parfait ».

Publicité

Côme met son début de saison record à l’épreuve face à une Juventus en regain de forme

Cinquième, Côme reçoit la Juventus au stade Giuseppe Sinigaglia dimanche (20 h 45) pour son troisième match consécutif à domicile. Le club veut poursuivre sur sa lancée après une courte victoire contre l’AEK en Ligue des champions de l’UEFA et son succès face à Cagliari en Serie A le week-end dernier.

Avec 26 points récoltés lors de ses 12 premiers matches de championnat, un record pour le club dans l’élite, l’équipe de Cesc Fabregas compte cinq points d’avance sur la Juventus de Luciano Spalletti, qui arrive sur les rives du lac après avoir battu l’Omonia Nicosie en Ligue Europa de l’UEFA.

« Pour prendre les trois points, nous devrons livrer un match presque parfait »

Malgré les deux victoires 2-0 de Côme contre la Juventus, à domicile comme à l’extérieur, la saison dernière, Fabregas a exprimé sa profonde admiration pour le géant turinois et souligné que Côme devra imposer son identité tout en s’appuyant sur l’ambiance à domicile dès l’échauffement.

« La Juventus est en pleine confiance, marque beaucoup de buts et défend à un très haut niveau. Parfois, elle évolue un peu plus bas, en bloc médian, et parfois elle presse plus haut. Nous nous sommes préparés aux deux situations. Pour prendre les trois points, nous devrons livrer un match presque parfait, a déclaré Fabregas. Je me concentre désormais davantage sur notre modèle et notre style de jeu que sur la préparation de chaque match. Nous essayons toujours d’analyser nos adversaires, mais je pense que nous aurons aussi largement notre mot à dire sur ce qui se passera sur le terrain demain. Nous devons avoir la personnalité nécessaire pour jouer notre propre jeu. En grandissant en Espagne, j’ai toujours vu la Juventus comme l’un des clubs les plus historiques d’Italie. Quand Côme affronte une équipe comme celle-là, les supporters peuvent nous donner un avantage supplémentaire. Demain, j’aimerais voir le Sinigaglia sous son meilleur jour, dès l’échauffement. »

Publicité Publicité

Côme, roi de la possession, face à une Juventus prolifique mais diminuée par les blessures

Côme aborde ce rendez-vous en tête de la Serie A pour la possession moyenne (62 %), la précision des passes (90 %) et les séquences d’au moins 10 passes dans le jeu (264). Nico Paz, qui a inscrit 25 buts et délivré 23 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son arrivée avant la saison 2024-2025, mène l’équipe, qui vise un cinquième match consécutif de championnat à domicile sans encaisser de but pour la première fois depuis 1985.

Related Topics

La Juventus compte de son côté 16 buteurs différents toutes compétitions confondues et a marqué quatre buts lors de chacun de ses deux derniers matches. Spalletti reste toutefois privé de Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Pierre Kalulu et Nico Gonzalez, tous blessés, ce qui laisse Nick Woltemade, en forme, et Randal Kolo Muani mener l’attaque.

Un enjeu majeur pour le top 5 sur les rives du lac de Côme

Une victoire permettrait à Côme d’enchaîner quatre succès à domicile en Serie A, sa meilleure série depuis 1980, et de porter à huit points son avance sur la Juventus dans la course à la qualification pour la Ligue des champions de l’UEFA.

Publicité

La Juventus, qui a remporté huit de ses 15 déplacements à Côme dans l’élite et affiche le plus faible total de buts attendus contre elle du championnat (8,9), doit impérativement prendre les trois points pour se rapprocher du top 5.