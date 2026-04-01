Le joueur marocain présente ses excuses : « J'ai commis une erreur... mais ne doutez pas de mon amour »

Shadi Riad, défenseur de l'équipe nationale marocaine, a présenté ses excuses aux supporters des Lions de l'Atlas après avoir, selon ses propres termes, « commis une erreur » en likant des photos des célébrations du Sénégal à l'occasion de son titre de champion d'Afrique 2025.

Bien que la Commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) ait décidé d'attribuer le titre continental au Maroc à titre honorifique, le Sénégal a décidé de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et a même célébré la victoire à deux reprises lors de ses matchs amicaux disputés pendant la trêve de mars, respectivement contre le Pérou et la Gambie.

Plusieurs joueurs de l'équipe nationale marocaine se sont retrouvés au cœur d'une tempête médiatique après avoir réagi aux publications de leurs coéquipiers sénégalais.

Selon le site marocain Hesport, la crise a éclaté après que plusieurs joueurs ont « liké » les publications des stars de la sélection sénégalaise lors de leurs célébrations du titre, lors de la cérémonie au Stade de France, alors que la légitimité de ce sacre fait toujours l'objet d'un litige juridique international.

Le site a indiqué que les photos qui circulaient montraient l'implication de stars telles qu'Ismaël Sibari, Chadi Riad et Elias Ben Seghir, ainsi que Samir El Mourabit, Oussama Terghaline et Yassine Kichta, dans cette affaire, ce qui a exacerbé les critiques du public à leur égard.

Après que Sibari a expliqué qu'il avait « liké » les photos par erreur, ce fut au tour de Chadi Riad de clarifier sa position.

Riad a écrit sur son compte Instagram : « J'ai commis une erreur, je m'excuse et je comprends la frustration du peuple marocain. »

Le défenseur de Crystal Palace a ajouté : « Depuis l’âge de 14 ans, je défends ce maillot, alors ne doutez pas un seul instant de mon amour pour ce pays. Toujours le Maroc. »