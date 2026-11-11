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Le Barça Atlètic a reçu de bonnes nouvelles concernant l'évolution de l'état du milieu offensif Juan Hernández, le jeune joueur ayant recommencé à toucher le ballon, une nouvelle étape dans la dernière phase de son programme de rééducation, pour se remettre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

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Âgé de 19 ans, Hernández s'était blessé à la fin du mois d'avril dernier, avant de subir une opération pour soigner une rupture du ligament croisé antérieur.

Une blessure qui l'a stoppé dans l'une de ses meilleures périodes avec le Barça Atlètic, alors qu'il avait attiré l'attention par son niveau remarquable et obtenu plus d'une occasion de s'entraîner avec l'équipe première sous la houlette de Hansi Flick.

Cette blessure a constitué un coup dur pour le joueur, qui réalisait une saison remarquable, puisqu'il avait inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 30 matches, devenant ainsi l'un des éléments les plus en vue au sein de l'équipe réserve.

C'est ce qui a poussé la direction du Barça à le récompenser en prolongeant son contrat jusqu'en 2028, avec une option pour une saison supplémentaire.

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Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le joueur a entamé son processus de rétablissement par un programme d'entraînement spécifique à l'intérieur de la salle de sport de la cité Joan Gamper, avant de passer progressivement aux entraînements avec ballon, une évolution qui reflète sa bonne réaction aux différentes phases de rééducation.

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Hernández est l'un des talents sur lesquels le Barça mise dans son projet d'avenir, après avoir gravi les échelons des équipes de jeunes du club et réussi à attirer l'attention avec le Barça Atlètic, l'équipe réserve qui évolue en quatrième division espagnole. Il a également obtenu des occasions de figurer dans les listes de l'équipe première sous la houlette de Flick la saison dernière.

Le Barça avait officiellement annoncé, le 23 avril dernier, que le joueur souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, survenue lors d'une séance d'entraînement à la cité sportive, confirmant la nécessité pour lui de subir une opération.

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À l'heure actuelle, le Barça ne souhaite pas précipiter le retour du joueur à la compétition, afin d'éviter toute éventuelle rechute, bien que près de six mois et demi se soient écoulés depuis l'opération chirurgicale.

Ces nouvelles positives tombent à un moment important pour le Barça Atlètic, qui souffre de nombreuses absences en raison de la convocation de plusieurs de ses joueurs en sélections nationales, en plus des blessures de Landry Farré et Guille Víctor, ce qui a conduit l'équipe à demander le report de sa rencontre face au Girona B.

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L'ailier Sama Nomoko suit par ailleurs un parcours de rééducation similaire, avec des prévisions de retour sur les terrains au cours du mois de janvier prochain.

Juan Hernández est l'un des talents offensifs montants les plus en vue de l'académie de « La Masia », après avoir rejoint le Barça à l'été 2020 en provenance des catégories de jeunes du Real Saragosse, et avoir gravi les échelons au sein des équipes du club jusqu'à atteindre le Barça Atlètic.

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Le joueur espagnol se distingue par sa capacité à occuper plusieurs postes offensifs, puisqu'il excelle au poste de meneur de jeu, mais peut aussi évoluer sur les ailes et comme avant-centre pur. Son style repose sur la technique individuelle, la capacité à progresser avec le ballon et à créer des occasions.

La direction du Barça avait affiché sa confiance dans le potentiel du joueur, qui a joué avec les catégories de jeunes de la sélection espagnole, en prolongeant son contrat en février 2026 jusqu'au 30 juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire, après avoir décidé de le promouvoir officiellement dans les rangs de l'équipe réserve.

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Il avait auparavant figuré dans les listes de l'équipe première, notamment celle de la rencontre face au Slavia Prague en Ligue des champions, signe du suivi par le staff technique de son évolution et de la possibilité de lui offrir une chance future avec les pros.