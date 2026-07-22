Selon Sky, le BVB aurait revu à la hausse son offre pour le milieu de terrain belgo-grec du KRC Genk, portant le montant total à un peu plus de 30 millions d'euros, bonus compris, dont une participation en cas de revente.

Cette proposition aurait été transmise en personne par Lars Ricken, directeur sportif du BVB, et Ole Book, responsable du département sportif, aux représentants du club belge, dans l’espoir de débloquer enfin les discussions.

Reste à savoir dans quel délai un accord pourra être trouvé. Selon les médias, Genk réclame un montant ferme d’au moins 35 millions d’euros, auquel s’ajouteraient des bonus, pour atteindre un total proche de 40 millions.

Le joueur, lui, aurait déjà fait part de son souhait de rejoindre exclusivement les « Noir et Jaune », ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur les Belges.

Un accord de principe aurait déjà été trouvé avec Dortmund : Karetsas s’engagerait jusqu’en 2031 avec le club huit fois champion d’Allemagne, alors que son contrat à Genk court encore jusqu’en 2029.

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Konstantinos Karetsas devrait ainsi succéder à Julian Brandt au poste de milieu offensif du BVB.

Né à Genk, le jeune milieu offensif a intégré le centre de formation du KRC dès l’âge de six ans. Il a ensuite passé deux ans et demi au RSC Anderlecht avant de revenir à Genk début 2023.

C’est là qu’il a fait ses débuts en D1 à seulement 16 ans, avant de s’imposer comme un pilier du club la saison dernière.

Outre le BVB, d’autres clubs européens de renom, comme l’AC Milan et le Paris Saint-Germain, seraient également intéressés par le jeune joueur. Dortmund aurait donc tout intérêt à conclure rapidement le transfert.

Au sein des « Noir et Jaune », le jeune homme de 18 ans doit prendre la suite de Julian Brandt, avec lequel le BVB s’est mis d’accord pour se séparer cet été, après sept années passées ensemble.