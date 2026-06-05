Le joueur clé refuse de s’exprimer sur le remplacement le plus insolite de l’histoire de l’équipe nationale néerlandaise

Jasper Cillessen a refusé de prendre part à un épisode de l’émission « Andere Tijden Sport » consacré à la Coupe du monde 2014. L’information a été dévoilée vendredi par la présentatrice Dione de Graaff dans l’émission « Carrie op Vrijdag » de Carrie ten Napel.

L’émission reviendra sur le changement de gardien, stratégique et surprenant, lors du quart de finale face au Costa Rica : en prolongation, l’entraîneur de l’époque, Louis van Gaal, avait sorti Cillessen pour lancer Tim Krul, auteur de deux arrêts décisifs lors de la séance de tirs au but.

Ten Napel souligne dans l’émission de vendredi que Cillessen n’apparaîtra pas dans la rétrospective de dimanche. « Nous avons tout tenté par différents canaux, mais il refuse. Nous ne pouvons donc que spéculer sur les raisons de son silence », explique De Graaff, qui cherche à comprendre.

« Peut-être que c’est trop douloureux et qu’il ne veut tout simplement plus y penser », imagine De Graaff en se mettant dans la peau du gardien. « Même si,en revoyant les images, on le voit exulter quand Krul arrête le dernier penalty. Il se met alors à sprinter. »

Dans le documentaire consacré au Mondial 2014, Van Gaal s’exprime : « Cillessen laisse le hasard décider des tirs au but. Or, il ne faut pas laisser place au hasard. Je déteste ça », rapporte De Graaff. L’ancien sélectionneur reconnaît aussi n’avoir « pas réussi » à convaincre son gardien de rester sur la pelouse.

Selon De Graaff, Van Gaal fait ici référence au match de groupe gagné 3-2 contre l’Australie, au cours duquel Cillessen n’avait pas réussi à arrêter un penalty. « On dit maintenant que si Cillessen avait attendu et arrêté ce penalty, les choses se seraient passées différemment. Mais il ne l’a pas fait. Ils voulaient quelqu’un qui fasse preuve de panache et de confiance en soi, avec ce bluff typique de La Haye dont Krul est capable », explique De Graaff.