Le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse d'Osasuna et pourrait être sacré champion dès dimanche

Samedi, le FC Barcelone a souffert mais a finalement battu Osasuna à Pampelune (1-2) grâce à des buts de Robert Lewandowski et Ferran Torres en fin de match. Si le Real Madrid ne s’impose pas dimanche sur la pelouse de l’Espanyol, le Barça sera sacré champion ; dans le cas contraire, le titre attendra le Clásico de la semaine prochaine.

Barcelone, avec Frenkie de Jong entré en jeu, et Osasuna ont livré une première période pauvre en occasions. Les Blaugranas avaient pourtant bien commencé par une tête de Lewandowski et un coup franc de Dani Olmo qui frôlait la lucarne, mais le rythme s’est ensuite estompé.

Les Blaugranas conservaient le ballon sans se montrer pressés, leur confortable avance au classement leur permettant de gérer le rythme. Osasuna, bien regroupé, tenait bon sans trop souffrir.

À dix minutes de la mi-temps, Osasuna a toutefois répliqué par son meilleur buteur Ante Budimir, dont la frappe a heurté le poteau.

Plus entreprenant au retour des vestiaires, le Barça a failli ouvrir le score par Eric García, dont la tête en retrait vers Dani Olmo a été repoussée sur sa ligne par Alejandro Catena.

Hansi Flick a alors fait entrer Frenkie de Jong, Marcus Rashford et Ferran Torres à l’heure de jeu, mais le trio n’a pas immédiatement changé la donne. Le niveau de jeu est resté terne, et c’est grâce à une intervention de Joan García que le Barça a évité de concéder l’ouverture du score.

À la 81^e minute, l’entrée en jeu de Rashford a porté ses fruits. L’attaquant anglais a pris le temps d’ajuster son centre depuis le côté gauche. Son ballon, parfaitement dosé, a trouvé la tête de Lewandowski, qui a ouvert le score : 0-1.

Libérés par cette ouverture du score, les Blaugranas ont aussitôt doublé la mise : Fermín López a lancé Ferran en profondeur, et ce dernier, calme, a lobé le gardien entre les jambes pour le 0-2.

En toute fin de match, Raúl García a réduit le score d’une belle tête sur un centre d’Abel Bretones, mais Osasuna, toujours dixième, n’a pas pu arracher le point du match nul. Dimanche à 21h00, le Real Madrid recevra l’Espanyol.