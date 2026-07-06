Le FC Barcelone a officialisé ce lundi la nomination de l’Allemand Benjamin Kogel au poste de préparateur physique au sein du staff technique dirigé par Hansi Flick.

Le club catalan a précisé via ses canaux officiels que M. Kogel, 46 ans, « possède une vaste expérience du football européen et des équipes nationales », mettant en avant son parcours au Werder Brême, à Cologne, à Eindhoven et à Benfica.

Le communiqué précise que l’entraîneur, originaire de Troisdorf en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, « a passé près d’une décennie au sein du staff technique de la Fédération allemande de football, où il a travaillé aux côtés de Flick et contribué à la victoire en Coupe du monde 2014 ».

Ses sept années passées chez les champions du monde, entre 2010 et 2017, demeurent le temps fort de son parcours : il y a côtoyé Flick, alors adjoint de Joachim Löw, et contribué à la conquête du titre planétaire au Brésil.

Il a par la suite supervisé la préparation physique du Red Bull Salzbourg, puis exercé aux Pays-Bas, au Portugal et en Allemagne, avant de rejoindre le Camp Nou fort d’une expérience reconnue pour son efficacité.