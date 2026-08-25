Le directeur du NEC, Wilco van Schaik, réagit à la polémique après une interview « irrespectueuse »

Wilco van Schaik a réagi à la polémique née après ses déclarations sur les installations du FK Bodø/Glimt. Le directeur général du NEC souligne auprès du Telegraaf que ses remarques sur, entre autres, le bain de glace n’étaient pas destinées à être dénigrantes et que le club norvégien a lui-même pris la question avec fair-play.

Lundi matin, Van Schaik s’était montré critique auprès de De Gelderlander au sujet des conditions au stade Aspmyra. « Je viens d’aller dans le vestiaire, c’est du bric-à-brac ici », a-t-il notamment déclaré, avant d’expliquer que Bodø/Glimt avait « simplement pris une baignoire dans un magasin de bricolage quelconque » et l’avait remplie de glace.

Ces propos ont suscité de nombreuses critiques, aussi bien aux Pays-Bas qu’en Norvège. Un porte-parole de Bodø/Glimt a fait savoir lundi après-midi, avec beaucoup d’étonnement, que le NEC n’avait exprimé aucune plainte au préalable et a souligné que la même baignoire avait également été utilisée lorsque Manchester City et l’Inter étaient de passage.

Depuis la Norvège, Van Schaik apporte désormais des précisions. « Nous venons de déjeuner avec la direction et le board du FK Bodø/Glimt. Dans le discours, j’ai aussi indiqué que nous reconnaissions cela. Chez nous, les joueurs de l’équipe adverse doivent faire une pre-preparation dans le couloir où passent aussi le personnel et le staff. Donc ce n’est pas idéal non plus. »

Selon Van Schaik, le NEC se reconnaît justement dans la manière dont Bodø/Glimt gère ses limites. « Nous sommes des clubs comparables. Nous avons donc trouvé intéressant de voir comment ils résolvent les défis en installant une baignoire dans le vestiaire. Personne ne s’en agace ou n’en est déçu. »

Le dirigeant réfute donc l’idée qu’il ait voulu rabaisser le club norvégien. « C’était sympa de voir cela comme ça, et c’était davantage de l’ordre de la reconnaissance que du fait que nous trouvions cela désagréable ou que cela ne réponde pas à nos attentes. Qui sommes-nous pour être dénigrants ? Nous connaissons aussi nos propres limites. »

Du côté de Bodø/Glimt non plus, la polémique n’aurait pas provoqué d’irritation, selon Van Schaik. « Nous en avons ri ensemble à l’instant. Ils ne l’ont pas mal pris et ne se sont pas mis en colère non plus. Les gens du FK Bodø/Glimt sont fantastiques, chaleureux et ouverts. »

Van Schaik voit surtout beaucoup de similitudes entre les deux clubs, qui tentent de réussir en Europe malgré leurs limites. « C’est aussi ce qu’ils pensaient de nous. Nous avons beaucoup de points communs en tant que petits clubs en Europe. Donc aussi les limites, mais au milieu de tout cela, nous voulons gagner et créer la surprise. »







