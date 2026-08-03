Le directeur de Leipzig clarifie la réalité de l'accord avec le Real Madrid concernant le transfert de Diomandé

Marcel Schäfer, le directeur sportif du club allemand du RB Leipzig, a clarifié la réalité d'un accord conclu avec le Real Madrid concernant le transfert de Yan Diomande, affirmant que les négociations n'ont pas encore atteint la phase de conclusion de l'opération.

L'histoire de Yan Diomande a connu un nouveau chapitre après que le joueur n'a pas voyagé, samedi dernier, avec le RB Leipzig en Autriche, pour cause de maladie, bien qu'il ait poursuivi son entraînement de manière individuelle.

Marcel Schäfer, le directeur sportif du RB Leipzig, a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sport Germany », ce lundi, au sujet de cette affaire : « Il est évident que certains prétendus experts du marché des transferts ont rapporté il y a quelques jours que l'accord était conclu ou ont donné le signal du départ. Ce n'est tout simplement pas le cas. Nous n'en sommes pas encore arrivés à cette étape. »

Le responsable a également évoqué la polémique entourant les agents du joueur, en déclarant : « Il y a eu un changement d'agents du joueur. Notre interlocuteur est désormais Roc Nation, et c'est ce que Yan nous a clairement expliqué. Je ne pense pas qu'un transfert échouera pour cette raison, s'il doit y avoir un transfert. »

Le calendrier de Diomande

Le joueur a rejoint les entraînements du RB Leipzig lundi dernier, après la fin de ses vacances à Abidjan, qui ont suivi sa participation à la Coupe du monde.

Le jour même, il a passé la visite médicale et a effectué une partie de l'entraînement avec le groupe, qui était ouvert aux médias et au public.

En arrière-plan, les rumeurs autour d'un transfert imminent vers le Real Madrid se sont poursuivies, sans que l'opération soit conclue à ce jour.

Le joueur est retourné, mardi, à la cité sportive pour s'entraîner avec le RB Leipzig, et a effectué la première séance d'entraînement de manière individuelle, tandis qu'il n'est pas apparu avec le groupe lors de la seconde séance.

Il paraît logique que le club allemand n'ait pas voulu prendre le moindre risque face à la possibilité que le joueur subisse une blessure susceptible de faire échouer une opération d'une telle ampleur.

En réalité, Demichelis n'a pas encore rencontré le joueur et ce dernier ne s'est pas entraîné sous ses ordres ces derniers jours ; le joueur s'est au contraire entraîné individuellement durant cette période.

La crise des agents

Selon le journal espagnol « Marca », le transfert de Diomande est également bloqué en raison de la polémique liée à ses agents, la plainte déposée par la société Maxidel Management, l'ancienne agence de représentation de Yan Diomande, contre son agence actuelle Roc Nation, entravant actuellement la finalisation du transfert du joueur du RB Leipzig vers le Real Madrid.

Ce litige portant sur la commission de transfert est parvenu jusqu'à la Fédération internationale de football, et a également provoqué un vif mécontentement au sein du club madrilène, qui a négocié avec Roc Nation, une société multinationale appartenant au rappeur Jay-Z et qui représente également Vinicius et Endrick, sans que celle-ci ait, semble-t-il, informé le club à un quelconque moment de l'existence du litige juridique en cours avec Max Gradel, propriétaire de la société Maxidel.