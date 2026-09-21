Le directeur de la sélection italienne : nous traversons une période difficile, et ce qu'a fait le public de la Juventus est regrettable

Le directeur de la sélection italienne Gabriele Oriali a averti que la Squadra Azzurra allait entrer dans une « phase difficile » avec le retour de Roberto Mancini à la tête de l'équipe, au moment où l'Italie se prépare à affronter la Belgique en Ligue des nations.

La sélection italienne a débuté son premier rassemblement sous la direction de Mancini, et le match face à la Belgique, vendredi prochain, sera le premier pour lui, avant de jouer contre la Turquie à l'extérieur le 28 septembre, puis d'affronter la France le 2 octobre.

Oriali a retrouvé son poste aux côtés de Mancini après leur précédent passage, couronné par le titre à l'Euro 2020.

Le site Football Italia a rapporté les propos d'Oriali à la chaîne Rai 2 : « Ce n'est assurément pas le meilleur moment pour le football italien, nous savons que nous nous dirigeons vers une phase difficile. »

Il a ajouté : « Les joueurs doivent en prendre conscience eux aussi. L'important, c'est que tout le monde comprenne le moment, le partage, et assume la responsabilité collective, le respect, et un peu de discipline ; tout cela ne fait jamais de mal. »

Il a poursuivi : « En trouvant cet esprit d'équipe, cette cohésion collective, nous pouvons obtenir des résultats. »

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Oriali condamne les supporters de la Juventus

Oriali a critiqué les supporters de la Juventus (les ultras) qui ont tourné le dos au terrain durant une minute de silence en mémoire de la légende de l'Italie et de l'Inter Milan Sandro Mazzola.

L'ancien joueur de l'Inter a déclaré : « Je me souviens de mes premières séances d'entraînement à la Pinetina, Mazzola a été l'un de ceux qui m'ont accueilli à bras ouverts. »

Il a ajouté : « Il m'a raccompagné chez moi un jour après l'entraînement, les gens n'en croyaient pas leurs yeux en le voyant. Je n'ai que de beaux souvenirs de lui, comme coéquipier et comme homme, sans oublier qu'il a aussi été un formidable dirigeant, qui a fait venir Ronaldo en Serie A. »

Il a poursuivi : « Le fait que les ultras aient tourné le dos était une image affreuse. J'espère que ces personnes seront identifiées et expulsées du stade, c'est une honte. Il y a des héros qui transcendent les maillots qu'ils portent, et ce n'était qu'un geste regrettable. »