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Álvaro Benito, ancienne star du Real Madrid, a pointé le grand dilemme auquel José Mourinho est confronté après le rétablissement de Vinícius Júnior. Selon lui, le club merengue est devenu une équipe à deux visages bien distincts : l'un quand Vinícius est sur le terrain, l'autre quand il n'y est pas. Une analyse qui a suscité de vifs débats avant la réception du PSV Eindhoven en Ligue des champions.

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Vinícius a été l'un des grands artisans de la victoire face au Celta Vigo, alors qu'il n'a joué que 34 minutes. Décisif, il a directement participé aux deux buts du Real Madrid, confirmant qu'il retrouve progressivement son niveau après sa période d'absence.

Le Real Madrid affronte le PSV Eindhoven ce mardi, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, après avoir remporté ses quatre premiers matchs. Les hommes de Mourinho visent trois points supplémentaires, qui leur assureraient pratiquement la qualification pour le tour suivant.

Le Real Madrid sera opposé à un PSV Eindhoven en difficulté, qui n'a récolté que quatre points sur 12 possibles. Le club néerlandais se présentera donc au stade Santiago Bernabéu bien décidé à livrer une prestation solide qui lui permettrait de terminer la saison parmi les vingt-quatre meilleures équipes.

Selon la radio espagnole « Cadena SER », qui cite une source proche du staff technique, Mourinho envisage sérieusement de titulariser Vinícius face au PSV Eindhoven afin de l'aider à retrouver son niveau habituel, surtout après sa prestation en seconde période contre le Celta Vigo.

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La même source ajoute que l'entraîneur sait que la présence de Vinícius apporte une grande puissance offensive à l'équipe, mais qu'elle l'oblige aussi à trouver une solution au problème défensif, pour que l'équipe ne continue pas à afficher deux visages différents à chaque match.

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Dans l'émission radio « El Larguero », Álvaro Benito a évoqué les avantages et les inconvénients d'une titularisation de Vinícius : « Je pense qu'il est entré lors du dernier match avec énormément d'envie. Il a fait une bonne seconde période et a apporté à l'équipe tout son potentiel offensif. Pour moi, le seul problème à régler, c'est le rendement défensif de l'équipe. »

Benito a ajouté : « C'est un problème identifié. À mon avis, Diomande est comme un soldat qui remplit toutes les consignes défensives de l'entraîneur. Il ne reste plus qu'à ce que Vinícius le fasse aussi. Si Vinícius le fait, où est le problème ? Il n'y en a pas. »

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Benito a expliqué que l'équipe présente toujours deux visages différents, l'un quand Vinícius est dans l'équipe, l'autre quand il n'y est pas. Ce point d'interrogation subsistera donc jusqu'à ce que le Real Madrid dispute un match décisif et important, et l'on verra alors ce que Mourinho choisira.

De son côté, Rafa Alkorta, défenseur du Real Madrid, a déclaré : « On verra si Diomande est capable de maintenir ce niveau, ce qui, je crois, est ancré en lui. Je ne pense pas qu'il oubliera de travailler pour l'équipe. Mais la manière dont Mourinho gère ces situations est primordiale. Si quelqu'un possède le savoir-faire et l'intelligence nécessaires pour cela, c'est bien Mourinho. »

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Alkorta a ajouté que le Real Madrid doit retrouver son niveau d'avant la trêve, précisant : « Je pense que le Real Madrid, tel qu'on l'a vu lors du dernier match, était une équipe bien plus solide que ce que l'on a vu au Bernabéu, et ils ne peuvent se permettre aucune erreur là-bas », surtout face à une équipe qui évolue en 3-4-3 et à laquelle ils ne se sont pas bien adaptés en première période.

Mourinho devrait trancher au sujet de Vinícius lors des prochains entraînements, avant le choc face au PSV Eindhoven. Ce match pourrait être l'occasion idéale pour le Brésilien de prouver qu'il est capable d'allier puissance offensive et rigueur défensive, et de mettre définitivement fin au débat sur les deux visages du Real Madrid.