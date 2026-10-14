Aucun arbitre espagnol n'a été désigné pour diriger une rencontre en tant qu'arbitre central, dans les trois compétitions européennes cette semaine : la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.

Cette journée compte 54 matches. La présence espagnole se limite cette semaine à l'assistance vidéo, puisque César Soto Grado officiera comme arbitre vidéo lors de la rencontre entre Feyenoord et Côme, assisté de Carlos del Cerro Grande, tandis que l'arbitre lituanien Donatas Rumsas dirigera le match, selon le journal espagnol "Okdiario".

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L'Espagne compte 3 arbitres dans la catégorie élite de l'UEFA, habilités à diriger des matches de Ligue des champions : Jesús Gil Manzano, José María Sánchez Martínez et Alejandro Hernández Hernández. Aucun d'entre eux n'a été désigné pour les 18 matches de la compétition cette semaine.

Javier Alberola Rojas, classé en première catégorie à l'UEFA, ce qui lui permet de diriger des matches de Ligue Europa et de Ligue Conférence, est également absent.

"Okdiario" a lié cette absence à "la baisse de niveau de l'arbitrage en Espagne", estimant que les polémiques survenues récemment en Liga, notamment lors du derby de Madrid et avec l'expulsion de Vinicius Junior face à Villarreal, ont conduit à cette décision. Mais l'UEFA n'a publié aucun communiqué à ce sujet.

Ce n'est pas la première fois que les arbitres espagnols sont absents des rencontres européennes. En janvier 2026, aucun arbitre espagnol n'avait été désigné lors de l'avant-dernière journée de la phase de ligue, en Ligue des champions et en Ligue Europa.

L'UEFA était ensuite revenue sur sa décision et avait désigné Gil Manzano, Sánchez Martínez et Hernández Hernández pour diriger 3 matches lors de la dernière journée : Eintracht Francfort - Tottenham, Monaco - Juventus et Manchester City - Galatasaray, selon le site officiel de la Fédération espagnole.



