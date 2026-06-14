L'entraîneur portugais José Mourinho poursuit la constitution de son staff technique en prévision du début de son deuxième mandat au Real Madrid. D'après le quotidien espagnol Marca, il chercherait encore la dernière pièce du puzzle pour compléter son équipe d'encadrement.

La plupart des membres de son staff étaient déjà choisis, mais il a volontairement laissé un poste vacant afin de prendre le temps de sélectionner la personne idéale.

Pour constituer son staff technique, le technicien portugais s’est entouré de collaborateurs jugés indispensables à la gestion au quotidien de l’équipe et à la mise en œuvre immédiate de sa méthode.

Avant même l’officialisation de son retour, il s’est rendu au centre d’entraînement de Valdebebas pour entamer sans délai la préparation de la nouvelle saison.

Lors d’une visite de plusieurs jours à Valdebebas, il a été accompagné de João Tralha et Pedro Machado, deux collaborateurs de confiance, pour une série de réunions avec les responsables du club et l’encadrement technique. Ils ont également défini les premières étapes du plan de préparation pour la saison à venir, notamment l’organisation des matchs amicaux et le programme des préparatifs estivaux.

Au fil des réunions, le technicien portugais a réitéré sa philosophie : une attention maniaque aux détails et un suivi quotidien de l’équipe. Il a prévenu : « J’aime être présent dès le lendemain pour voir qui arrive tôt et qui est en retard, puis j’intensifie immédiatement le rythme de travail. »

Les discussions ont également porté sur l’identité du dernier membre du staff technique. Il privilégie un profil ayant déjà évolué au Real Madrid ou une solide expérience du football espagnol. Plusieurs options restent à l’étude, certains candidats ayant été écartés ces derniers jours.

Ces dernières semaines, le nom de l’ancien défenseur portugais Pepe est revenu avec insistance : sa solide relation avec Mourinho et sa connaissance approfondie du club constituent des atouts majeurs. Les deux hommes avaient déjà collaboré entre 2010 et 2013, ce qui alimente les spéculations sur un éventuel retour de cette association au sein du club madrilène.

Toutefois, selon certaines sources, Pepe ne serait pas la priorité de Mourinho et aucun contact officiel n’aurait encore été établi entre les deux parties. L’entraîneur portugais poursuit donc son analyse des différentes options, sans vouloir se précipiter afin de garantir le choix le plus pertinent pour son projet sportif.