Le départ de Hossam Hassan du banc de la sélection égyptienne, ce samedi, a relancé la polémique sur un éventuel rôle joué par Mohamed Salah, le capitaine de l'Égypte, dans cette décision, en particulier après la polémique liée au remplacement de l'ancienne star de Liverpool face à l'Angola, puis son absence lors des deux matches suivants, jusqu'à l'intervention de Hani Abou Rida, le président de la Fédération égyptienne de football, pour tenter de rapprocher les points de vue des deux parties.

Avec l'annonce de la nomination d'Ali Maher pour succéder à Hossam Hassan, les interrogations sont réapparues au sujet du rôle joué par Salah dans le départ de l'entraîneur, et de savoir s'il s'était plaint directement de lui auprès des responsables de la Fédération, ou s'il avait réclamé son limogeage.

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Hossam Hassan avait décidé de remplacer Mohamed Salah à la 60e minute face à l'Angola, lors de la journée inaugurale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, une décision qui avait suscité des interrogations sur la relation entre les deux hommes, surtout après le départ du capitaine de la sélection du stage le lendemain, et son absence lors du match contre le Soudan du Sud, puis lors du match amical face à l'Afrique du Sud.

Hossam a affirmé que le remplacement de Salah répondait à des raisons techniques, et que son absence face au Soudan du Sud résultait d'un accord préalable, en raison de la tenue du match sur une pelouse synthétique, afin de préserver son intégrité physique.

Malgré les tentatives de l'entraîneur pour désamorcer la polémique, les spéculations se sont poursuivies au sujet de l'existence de tensions entre eux, en parallèle d'une autre polémique déclenchée par Hossam Hassan avec ses déclarations sur Mohamed El Shenawy, le gardien d'Al Ahly, qu'il avait décrit comme « fini » à une période antérieure de sa carrière.

Des médias égyptiens ont par ailleurs rapporté que le manager de la sélection, Ibrahim Hassan, aurait adressé des propos injurieux à certains joueurs de l'Égypte.

Abou Rida intervient

Le développement le plus marquant de ces derniers temps a été la rencontre entre Hani Abou Rida et Mohamed Salah en Turquie, au début du mois courant, un entretien qui a pris une importance particulière en raison de son calendrier, avant le coup d'envoi du nouveau stage de l'Égypte.

La Fédération égyptienne a annoncé que la rencontre avait abordé les moyens de lever tout obstacle susceptible de se dresser devant la sélection, de renforcer la communication et la compréhension entre tous les acteurs du dispositif, et de créer un climat propice avant les échéances à venir.

Bien que le communiqué de la Fédération n'ait pas cité nommément Hossam Hassan, le calendrier de la réunion est intervenu quelques semaines après la polémique au sujet de la relation entre le sélectionneur et le capitaine de l'équipe.

Des articles de presse ont évoqué le fait que la rencontre visait à rapprocher les points de vue entre la star de Trabzonspor et le staff technique, dans un contexte de rumeurs sur la colère du joueur après son remplacement face à l'Angola et certaines déclarations de l'entraîneur.

Hossam Hassan avait renouvelé son contrat jusqu'en 2030, en septembre dernier, après avoir mené l'Égypte jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mais ses récentes polémiques — dont celles liées à Salah — n'ont pas laissé à la légende d'Al Ahly et du Zamalek la possibilité de profiter de son nouveau contrat.