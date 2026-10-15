Le Barça est parvenu à un accord avec son jeune milieu de terrain, Marc Bernal, pour prolonger son contrat jusqu'en 2031, avec une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros, une démarche destinée à éloigner les clubs intéressés par ses services, Liverpool en tête.

Le quotidien espagnol« Sport » indique que l'annonce officielle du nouveau contrat est attendue dans les prochains jours.

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Liverpool et l'Atlético de Madrid avaient manifesté leur intérêt pour Bernal l'été dernier, en particulier le club anglais, qui prévoyait de formuler une offre d'environ 60 millions d'euros à l'été 2027.

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, apprécie tout particulièrement les qualités du joueur et son potentiel de progression. Le plan de Liverpool consistait à offrir davantage de minutes de jeu à Bernal, si ses chances venaient à diminuer au Barça.

Mais l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a démontré depuis le début de la saison en cours sa capacité à gérer le temps de jeu de ses joueurs, et Bernal bénéficie de nombreuses occasions de participer.

Bernal fait partie des joueurs de la génération 2007 de l'académie de « La Masia » qui s'illustrent avec l'équipe première.

Le joueur dispute sa troisième saison avec l'équipe première du Barça, après qu'une blessure contractée sur la pelouse de Vallecas l'a écarté durant toute sa première saison, au cours de laquelle il n'a été titulaire qu'à deux reprises, et qui a également compliqué sa continuité lors de la deuxième saison. Il n'est donc encore qu'au début de son parcours, tandis que ses coéquipiers de la même génération, comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí, ont atteint les sommets et remporté plusieurs titres.

Bernal fait face à une concurrence féroce au milieu de terrain du Barça, qui comptait la saison dernière Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo et Fermín López, avant que le club ne recrute Rodrigo Hernández, « Rodri », Ballon d'or 2024.

La prolongation de Bernal s'inscrit dans une série de renouvellements menés à bien par Deco, le directeur sportif du Barça, qui ont concerné des cadres actuels à l'image de Raphinha, ainsi que des talents en devenir comme Xavi Espart, qui a récemment prolongé jusqu'en 2030.



