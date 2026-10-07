« Je pense que c’est la bonne étape pour ma carrière. Je me sens très bien ici et je suis prêt à commencer immédiatement », a déclaré Alaba, qui a signé un contrat d’un an jusqu’à l’été prochain avec le club de première division italienne, lors de sa présentation officielle mardi.

« La Serie A m’a toujours fasciné. Je me suis tout de suite senti chez moi ici », a souligné Alaba, que l’entraîneur allemand d’Udinese, Kosta Runjaic, a pu convaincre de s’engager avec le club italien. Il a également demandé des avis à d’anciens compagnons de route de renom : « J’ai pris conseil auprès d’amis et de footballeurs qui connaissent l’Italie, comme Luka (Modric), Marko (Arnautovic) et Franck (Ribéry). J’ai pris ma décision en toute conscience. »

Alaba est lié à Ribéry par une étroite amitié après de nombreuses années passées ensemble au Bayern Munich, et le Français connaît le football italien pour avoir évolué à la Fiorentina et à l’US Salernitana à la fin de sa carrière. Modric, avec qui Alaba a joué côte à côte au Real, évolue de son côté à l’AC Milan depuis 2025, tandis qu’Arnautovic, ancien coéquipier d’Alaba en sélection autrichienne, a joué en Italie pour l’Inter Milan et le FC Bologne.

Quand David Alaba fêtera-t-il ses débuts avec l’Udinese Calcio ?

« Ici, comme dans d’autres équipes, je peux être un grand frère. Je suis toujours heureux quand je peux prendre des responsabilités », a expliqué Alaba, précisant qu’il souhaite aussi être un mentor pour les jeunes joueurs à Udine grâce à sa grande expérience. Bien qu’il ait longtemps été à la recherche d’un nouveau club après la fin de son contrat au Real fin juin et qu’il n’ait signé à Udine que fin septembre, Alaba a souligné qu’il pouvait aider immédiatement sur le terrain.

Prochains matchs TOR Serie A 14:45 UDI

Ainsi, l’Autrichien de 34 ans pourrait éventuellement faire ses débuts en Serie A dès lundi prochain lors du match à l’extérieur à Turin. Alaba doit stabiliser la défense d’Udine, récemment fragile : en cinq matches de championnat cette saison, le club a déjà encaissé onze buts. Avec quatre points, Udine occupe actuellement la 13e place du classement.