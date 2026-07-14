Le Brésilien Marcos Leonardo s’apprête à quitter Al-Hilal pour rejoindre l’Ajax Amsterdam. Toutes les étapes préalables au transfert ont été validées, et l’annonce officielle est attendue dans les prochaines heures.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, l’attaquant d’Al-Hilal Marcos Leonardo a réussi sa visite médicale avec l’Ajax et pourrait être officialisé mardi ou mercredi.

Les deux clubs ont déjà échangé l’ensemble des documents officiels, ne laissant plus qu’à régler les dernières formalités avant l’officialisation.

Dimanche, le quotidien avait déjà annoncé, citant une source proche du dossier, que les deux clubs avaient trouvé un accord définitif autour de 20 millions d’euros, payables en deux fois.

Rappelons que le club saoudien l’avait recruté en janvier 2024, en provenance de Benfica, pour environ 40 millions d’euros, dans le cadre d’un contrat de cinq ans, avant de valider son départ lors du mercato estival.

Sous le maillot bleu, l’attaquant a disputé 82 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 48 buts et délivré 5 passes décisives, imposant une empreinte offensive indéniable.

Rappelons que l’Atlético de Madrid avait tenté de l’emprunter lors du dernier mercato d’hiver, en vain, avant que l’Ajax ne finalise désormais son transfert.