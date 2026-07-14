Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Le compte à rebours a commencé : il ne manque qu’une étape pour que la star du Hilal s’en aille

Mercato
Al-Raed
Al Hilal
Atlético Madrid
Atlético Madrid vs Malaga
Malaga
LaLiga
Zwolle vs Ajax
Zwolle
Ajax
Eredivisie
Ajax vs Burnley
Burnley
Jeux d'amitié des clubs
Ajax vs Olympiakos Pirée
Olympiakos Pirée
Al-Raed vs Al Hilal
King Cup
M. Leonardo
Espagne
Pays-Bas
Angleterre
Grèce
Arabie saoudite
Brésil

Après avoir passé la visite médicale

Le Brésilien Marcos Leonardo s’apprête à quitter Al-Hilal pour rejoindre l’Ajax Amsterdam. Toutes les étapes préalables au transfert ont été validées, et l’annonce officielle est attendue dans les prochaines heures.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, l’attaquant d’Al-Hilal Marcos Leonardo a réussi sa visite médicale avec l’Ajax et pourrait être officialisé mardi ou mercredi.

Les deux clubs ont déjà échangé l’ensemble des documents officiels, ne laissant plus qu’à régler les dernières formalités avant l’officialisation.

Dimanche, le quotidien avait déjà annoncé, citant une source proche du dossier, que les deux clubs avaient trouvé un accord définitif autour de 20 millions d’euros, payables en deux fois.

Rappelons que le club saoudien l’avait recruté en janvier 2024, en provenance de Benfica, pour environ 40 millions d’euros, dans le cadre d’un contrat de cinq ans, avant de valider son départ lors du mercato estival.

Sous le maillot bleu, l’attaquant a disputé 82 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 48 buts et délivré 5 passes décisives, imposant une empreinte offensive indéniable.

Rappelons que l’Atlético de Madrid avait tenté de l’emprunter lors du dernier mercato d’hiver, en vain, avant que l’Ajax ne finalise désormais son transfert.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google