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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a réussi à accomplir une chose qui semblait simple mais qui s'était révélée impossible ces dernières années dans la Maison Blanche, après avoir arrêté un onze de départ clair reposant sur son schéma de prédilection, le 4-2-3-1.

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Le onze sur lequel s'est arrêté l'entraîneur portugais se compose de Thibaut Courtois, Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande et Kylian Mbappé.

Cette stabilisation est intervenue après une série de 8 victoires en 8 matchs entre les deux trêves internationales.

Selon le journal espagnol « Sport », les contours de cette composition ont commencé à se dessiner lors du Clasico, avant que le gardien belge Thibaut Courtois ne vienne y prendre la place d'Andriy Lunin.

La liste réduite des joueurs blessés a contribué à stabiliser cette formation, qui est le fruit de la résolution d'un ensemble complexe de problèmes techniques, après que Mourinho eut eu besoin d'environ 100 jours de travail et de 16 matchs pour parvenir à la combinaison actuelle.

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Le casse-tête du double pivot

Depuis qu'il a pris les rênes du Real Madrid, Mourinho a affirmé que nul n'était au-dessus de l'emblème du club, et qu'aucun joueur n'avait une place intouchable dans le onze de départ.

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L'entraîneur portugais a adressé ce message lorsqu'il a été interrogé au sujet de Vinicius Junior, absent lors de 4 matchs en Liga en raison de la suspension consécutive à son expulsion face à Villarreal.

L'absence du joueur brésilien a coïncidé avec l'installation de Yan Diomande dans le onze de départ, qui est devenu l'un des éléments ayant aidé la formation madrilène à trouver la bonne combinaison.

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On s'attend à ce que la densité des matchs dans les différentes compétitions impose certains changements logiques à la composition, mais les noms cités semblent, au cours du mois de novembre, le choix privilégié de Mourinho dans les grands rendez-vous.

L'entraîneur portugais a mené un long parcours d'expérimentations pour trouver des solutions aux problèmes techniques auxquels il a été confronté. Après un mercato estival durant lequel il a disposé du pouvoir de participer aux décisions, il a commencé à s'appuyer sur Bernardo Silva et Fede Valverde, avant de miser par la suite sur la puissance physique d'Aurélien Tchouaméni et de l'Uruguayen, puis de replacer ce dernier au poste d'arrière.

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C'est le poste du double pivot qui a connu le plus grand nombre d'expérimentations menées par Mourinho, après qu'il eut adopté 7 combinaisons différentes et effectué 9 changements d'un match à l'autre.

Malgré la réorganisation du milieu de terrain, le duo composé de Tchouaméni et Valverde reste le plus utilisé au cours de la saison actuelle, en dépit de l'altercation physique qui les avait opposés la saison dernière.

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Tchouaméni et Valverde ont joué ensemble face à Elche, l'Atlético Madrid, Villarreal et la Roma. Après le retour spectaculaire réalisé par le Real Madrid en Italie, Mourinho a décidé de modifier ses idées techniques.

De manière paradoxale, l'équilibre est revenu au milieu de terrain avec le retour de Bernardo Silva dans le onze de départ, après que le joueur portugais fut passé d'un statut de titulaire en début de saison à une mise à l'écart des plans pendant un temps.

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Bernardo Silva a disputé 3 matchs aux côtés de Valverde, face à l'Espanyol, la Real Sociedad et le Rayo Vallecano, et a également joué aux côtés d'Eduardo Camavinga en Ligue des champions face au Leipzig allemand et à l'AEK Athènes grec.

Mais le duo qui a réussi à s'imposer au cours de la dernière période est celui formé par Bernardo Silva et Tchouaméni, après qu'ils eurent été titulaires face au Barça, au Racing et à Valence.

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Quant aux autres combinaisons, il y a eu Camavinga et Valverde face à Malaga et au Real Betis, Trent Alexander-Arnold et Valverde face à l'Inter Milan, et Arda Güler et Tchouaméni face à Séville.

Le dernier match a marqué le début du basculement vers la composition actuelle, après que Mourinho eut replacé Valverde au poste d'arrière droit, lui qui s'était appuyé continuellement sur lui au milieu de terrain lors des dix premiers matchs.

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6 duos différents pour les latéraux

Les deux postes de latéraux ont connu des changements constants au cours des 16 premiers matchs de la saison, après que Mourinho eut adopté 6 duos différents et effectué 13 changements d'un match à l'autre, soit le nombre le plus élevé parmi toutes les lignes de l'équipe.

Cela intervient à deux postes que le Real Madrid a tenu à renforcer lors des deux derniers mercatos estivaux.

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Le duo composé des deux recrues Denzel Dumfries et Marc Cucurella a été le plus utilisé ensemble, après avoir disputé 5 matchs face au Real Betis, à l'Inter Milan, à l'Atlético Madrid, à la Roma et à l'AEK Athènes.

Paradoxalement, les deux joueurs ont été titulaires lors des deux seules défaites subies par la formation madrilène jusqu'à présent, face à l'Inter Milan et à l'Atlético Madrid.

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Ensuite, 3 duos se sont répétés lors de 3 matchs chacun : Dumfries et Alvaro Carreras face à l'Espanyol, la Real Sociedad et le Rayo Vallecano, Trent Alexander-Arnold et Cucurella face à Malaga, Elche et au Racing, et Valverde et Cucurella face à Séville, au Barça et à Valence.

Ce dernier duo est le plus stable dans la période actuelle, après avoir réussi à s'imposer dans le onze de départ.

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En revanche, le duo composé de Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras n'a été titulaire qu'une seule fois, face à Villarreal, tandis que Valverde et Carreras ont disputé le match face à Leipzig.

Le poste de défenseur central a également connu une évolution dans les choix de Mourinho, l'un des postes que le Real Madrid a renforcé en dépensant des sommes considérables ces dernières années.

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L'entraîneur portugais a adopté 4 duos différents en charnière centrale et effectué 10 changements d'un match à l'autre.

Sur la base de la performance, de l'état physique et de l'entente, le duo composé de Dean Huijsen et Ibrahima Konaté a été le premier choix, après avoir joué ensemble lors de 10 matchs sur 16, face à l'Espanyol, la Real Sociedad, le Real Betis, l'Inter Milan, Elche, l'Atlético Madrid, Séville, le Barça, le Racing et Valence.

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Quant à Antonio Rüdiger, il a pris part aux trois autres combinaisons, puisqu'il a joué aux côtés de Konaté à 3 reprises face au Rayo Vallecano, à Villarreal et à la Roma, et aux côtés de Huijsen à deux reprises face à Malaga et à Leipzig.

Rüdiger a également joué une seule fois aux côtés d'Éder Militão, récemment de retour de blessure, face à l'AEK Athènes, et son niveau pourrait offrir à l'équipe des options supplémentaires en défense.

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5 compositions offensives menées par Mbappé

La situation n'a pas été différente en attaque, où Mourinho a testé plusieurs combinaisons offensives, tout en tenant compte des noms des joueurs et de leur statut au sein de l'équipe.

Kylian Mbappé est le seul joueur à avoir été titulaire lors des 16 matchs, tandis que Jude Bellingham a débuté 15 rencontres, n'étant absent du onze de départ que face à Elche, lorsque Arda Güler a occupé le poste de meneur de jeu avancé.

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L'entraîneur portugais a adopté 5 trios offensifs différents et effectué 12 changements d'un match à l'autre.

Le trio composé d'Arda Güler, Mbappé et Vinicius Junior reste le plus utilisé, après avoir joué lors de 5 matchs face à l'Espanyol, la Real Sociedad, le Real Betis, l'Atlético Madrid et Leipzig.

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Il est suivi, à un match d'écart, par le trio composé de Yan Diomande, Arda Güler et Mbappé, qui a joué lors de 4 matchs face à Villarreal, au Barça, au Racing et à Valence, avant que Mourinho ne s'y fixe au cours de la dernière période.

Le trio composé de Diomande, Mbappé et Vinicius Junior a également été titulaire lors de 4 matchs, dans une tentative d'équilibrer les différents éléments offensifs, face au Rayo Vallecano, à Elche, à la Roma et à l'AEK Athènes.

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Mourinho s'est appuyé sur le trio Brahim Díaz, Mbappé et Vinicius Junior lors de deux matchs face à Malaga et à l'Inter Milan, tandis que la rencontre face à Séville, qui a constitué le point de bascule vers la composition actuelle, a vu la participation de Diomande, Endrick et Mbappé en attaque.

Arda Güler est l'élément commun à la plupart des combinaisons offensives, après avoir été titulaire à 9 reprises au sein des trios offensifs, une fois au poste de meneur de jeu avancé, et une autre fois au sein du double pivot au milieu de terrain.

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La polyvalence du joueur turc, ajoutée à la multiplicité des rôles de Valverde, a contribué à apporter des changements dans la manière de jouer de l'équipe sans nécessairement devoir modifier tous les noms présents dans la composition.

Ainsi, Mourinho a réussi à façonner progressivement son équipe au fil de 16 matchs, pour parvenir finalement à une combinaison désormais aux contours clairs et facilement identifiable.