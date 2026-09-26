Le FC Barcelone retrouve sa puissance économique, grâce au stade Spotify Camp Nou, mais son départ provisoire de cette enceinte durant la saison 2027-2028 pourrait de nouveau réduire sa capacité de dépenses.

Le journal AS a rapporté que le Clásico de l'argent en Liga penche sans aucun doute en faveur du Real Madrid. Le club merengue, dont la capacité d'investissement atteint 832 millions d'euros pour les salaires de son effectif sportif et les recrutements, devance encore largement le Barça, dont la capacité s'élève à 582 millions, même si le club catalan a commencé à s'en rapprocher.

Le Barça s'est imposé avec force lors du marché des transferts estival 2026, après avoir été l'un des clubs les plus actifs sur le marché, en dépensant 184 millions d'euros. C'est la première fois depuis 2019 que ses dépenses atteignent un tel niveau.

Mais un facteur incertain se profile à l'horizon, qui pourrait entraver cette amélioration et retarder le retour du Barça à un niveau comparable à celui du Real Madrid sur le plan financier : les travaux de rénovation du stade Camp Nou.

Le Barça a connu ces dernières années de fortes fluctuations et une grande instabilité financière, au point d'être contraint de recourir aux failles existantes dans les règles du contrôle économique afin d'enregistrer ses joueurs, ou de faire appel à la voie gouvernementale, comme cela s'est produit dans l'affaire Olmo.

Aux débuts de l'application des règles du fair-play financier, le Barça vivait une situation d'égalité permanente avec le Real Madrid, et disposait même parfois d'un léger avantage sur lui en matière de capacité d'investissement sur les joueurs. Lors de la saison 2014-2015, le Real Madrid pouvait dépenser 347 millions d'euros, contre 328 millions d'euros pour le Barça. Depuis lors, les deux clubs ont continué à croître à un rythme quasiment identique.

Lors de la saison 2019-2020, avant l'éclatement de la pandémie de coronavirus et la baisse des revenus qu'elle a provoquée, c'est le Barça qui était en tête sur ce plan : son plafond salarial atteignait 656 millions d'euros, contre 641 millions d'euros pour le Real Madrid.

Puis vint la catastrophe. La différence des deux modèles fut un facteur déterminant : au moment où le Real Madrid n'a pas dépensé la totalité de son plafond salarial, ce qui lui a permis d'atténuer les effets de la crise du coronavirus, le Barça épuisait la quasi-totalité de son plafond.

Le club catalan dépensait des sommes colossales pour ses joueurs, avec des salaires qui ont contribué à le pousser vers le chaos financier. Lors de la saison 2021-2022, le Barça a enregistré un record négatif : pour la première fois, le club a affiché un plafond salarial d'une valeur de 144 millions d'euros négatifs. Autrement dit, le Barça était, selon la réglementation, interdit de dépenser un seul euro sur les salaires de ses joueurs ou de recruter de nouveaux joueurs.

Ainsi, le Clásico financier est passé d'une situation d'égalité à une domination en faveur du Real Madrid. Le club merengue a poursuivi sa croissance et a atteint, lors de la saison 2021-2022, un plafond de dépenses de 739 millions d'euros pour ce poste.

Le Barça n'a réussi à réduire l'écart que de manière provisoire lors de la saison 2022-2023, lorsqu'il a eu recours à ce que l'on a appelé les « leviers économiques » et a relevé son plafond à 648 millions d'euros.

Un an seulement plus tard, le Barça est revenu à la réalité, après que son plafond a subi une réduction de 444 millions d'euros.

Depuis lors, le club catalan a suivi une politique d'austérité qui a touché ses sections sportives ainsi que ses dépenses structurelles. Il a également réussi à conclure d'importants contrats de sponsoring avec Nike et Spotify, en parallèle de la réouverture du stade Camp Nou. Ce dernier point est le facteur le plus important dans le processus de redressement : les travaux de rénovation du stade l'ont privé, durant la période de redressement, d'une source importante de revenus liée à l'affluence du public lors des matchs.

Par ailleurs, les loges de luxe se sont transformées en véritable mine d'or : le club a déjà garanti des revenus d'une valeur de 350 millions d'euros et aspire à les porter à 700 millions d'euros.

Mais une inconnue subsiste dans le parcours de ce redressement : que se passera-t-il lors de la saison 2027-2028 ? Le Barça sera contraint de revenir au stade Montjuïc, ce qui entraînera une baisse importante de ses revenus, et l'on s'attend, en principe, à ce qu'en découle une nouvelle réduction du plafond salarial du club.

Malgré cela, le club envisage l'avenir avec optimisme, puisqu'il prévoit que ses revenus atteignent 1,45 milliard d'euros lors de la saison 2030-2031.

Il faudra suivre de près si l'écart en matière de plafond salarial va continuer à se réduire. Cet écart s'est resserré cette saison de 78 millions d'euros, pour atteindre 250 millions d'euros. Malgré cela, le Real Madrid jouit toujours d'une situation financière solide. Le club a enregistré cette année un nouveau record en matière de plafond salarial et demeure le roi du marché des transferts et le détenteur de la plus grande capacité de dépenses.



