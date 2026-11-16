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La lourde défaite 5-0 concédée ce lundi soir par les Pays-Bas sur la pelouse de l'Allemagne a jeté une ombre sur le sélectionneur Xavi Hernández et les stars néerlandaises, qui ne s'attendaient absolument pas à un score aussi large, surtout après la victoire écrasante 7-0 contre la Grèce, il y a seulement trois jours environ.

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« Je suis profondément déçu, et c'est dommage, car j'étais très fier des joueurs jusqu'à aujourd'hui, a déclaré Xavi. Ce qui s'est passé aujourd'hui est incroyable, et c'est un choc pour moi en tant qu'entraîneur. » Il a ajouté : « J'ai parlé avec les joueurs et je leur ai dit que nous devions changer de mentalité. Nous n'étions pas en mesure de rivaliser aujourd'hui, parce que nous n'avons pas été fidèles à nos valeurs. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devrons changer beaucoup de choses après aujourd'hui, nous avons besoin de joueurs qui ont du caractère. »

Interrogé sur les absences de Virgil van Dijk et Frenkie de Jong, il a répondu : « Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. » Quant à la possibilité de convoquer des joueurs différents à l'avenir, il a précisé : « En tant qu'entraîneur, c'est à moi qu'il revient de prendre les décisions. Nous avons maintenant du temps jusqu'en mars et, heureusement, nous avons atteint notre objectif principal, la qualification pour les quarts de finale. » Xavi a poursuivi : « C'était honteux aujourd'hui. Ce résultat tient à 99 % à nos valeurs. Il faut aussi saluer l'Allemagne, nous avons eu énormément de difficultés en raison de la qualité de son jeu. »

Évoquant la suite, il a confié dans des propos rapportés par le site de la radio néerlandaise NOS : « Je vais suivre les joueurs et analyser ce qui s'est passé. » Avant d'ajouter : « Nous construisions quelque chose de bien jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'était tout le contraire. Ce n'est qu'un seul match, j'essaie personnellement de comprendre ce qui s'est passé, et nous allons beaucoup apprendre de cette rencontre. »

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Dumfries : « C'était un échec collectif »

De son côté, Denzel Dumfries, capitaine des Pays-Bas, a réagi à la défaite : « C'était un échec collectif. Nous avons livré une prestation très décevante ce soir. »

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Revenant sur la réaction des joueurs après le cinquième but encaissé, il a ajouté : « Bien sûr, il y a eu de la colère entre nous. Cela ne doit pas arriver, et c'est pourquoi nous nous le sommes dit. »

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Dumfries a poursuivi : « Il y avait de la frustration, et j'ai essayé de rester concentré parce qu'il faut continuer à jouer. Dans ce genre de situations, on essaie de se tenir les uns les autres, mais c'est difficile. Nous avons été bien trop faibles dans les duels et nous avons laissé de grands espaces, ce qui les a rendus dangereux en transition offensive. »

Sur le contraste entre la victoire 7-0 contre la Grèce et la défaite face à l'Allemagne, il a déclaré : « Après une telle victoire contre la Grèce, on veut garder les bonnes sensations, mais nous n'avons pas réussi à poursuivre sur la même lancée. La prestation était tout simplement insuffisante. »

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Dumfries a reconnu sa responsabilité sur le premier but, inscrit par Derry Scherhant : « Sur le 1-0, j'ai trop reculé, ce qui lui a laissé beaucoup d'espace. Il utilise son pied droit, je le sais, et cela n'aurait pas dû arriver. » Avant de conclure : « Je suis toujours très honnête avec moi-même sur ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de frustration. »

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