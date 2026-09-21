« Nous devons emmener le match là où nous pouvons leur faire mal »... une phrase récurrente dans chaque conférence de presse de l'Argentin Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Et bien qu'elle soit toujours répétée, elle dissimule un plan minutieusement élaboré pour déceler les points faibles de l'adversaire.

Simeone a réussi à mener l'Atlético Madrid à la victoire dans le derby madrilène contre le Real (2-1), hier dimanche, lors de la septième journée de Liga, dans un match marqué par de nombreuses actions litigieuses sur le plan arbitral.

Comme le plan de Simeone avait parfaitement fonctionné il y a un an dans le derby de Xabi Alonso, où il avait su l'emporter face au Real Madrid (5-2), l'entraîneur argentin a pu exploiter le même point faible du Real Madrid dirigé par José Mourinho : le flanc gauche, « l'autoroute vers la victoire ».

Le journal espagnol « Marca » a écrit : « Ce n'est pas un hasard si Giuliano Simeone a réitéré son impact sur le flanc droit de l'Atlético, comme il l'avait fait dans le derby de la saison dernière, en épuisant Carreras. Mais cette fois, le plan s'est davantage concentré sur deux aspects : avec un Vinicius qui ne redescendait pas défendre (bien qu'il soit revenu au départ, il ne l'a quasiment pas fait dans les 20 premières minutes, laissant Tchouaméni tenter de couvrir), il fallait exploiter le manque de soutien pour Coucouria et l'hésitation de Huijsen. L'objectif était donc d'intensifier la présence dans cette zone avec un joueur dribbleur (Kang-in Lee) et trois des joueurs les plus puissants de l'équipe (Pubill, Llorente et Giuliano lui-même) pour rendre la tâche du défenseur central et de l'arrière latéral quasiment impossible. »

Et d'ajouter : « Cela explique pourquoi le joueur sud-coréen a été utilisé sur ce flanc alors qu'il évolue en double pointe aux côtés de Jonathan David, pourquoi Pubill a attaqué comme un arrière latéral, et pourquoi Llorente a débuté comme joueur de la sentinelle. L'objectif de ce dernier, en plus de surveiller Bellingham défensivement, était de contribuer à l'attaque sur ce flanc. De même, la présence de Cardoso dans le double pivot, à la place de Koke, a été décidée en raison de la nécessité de couvrir le dos de Marcos lorsqu'il montait vers la zone de faiblesse du Real Madrid. »

Outre la concentration des joueurs sur ce côté, la tendance défensive du Real Madrid à reculer, ainsi que les brèches exploitables entre l'arrière latéral et le défenseur central, ont conduit à mettre davantage l'accent, lors de la dernière séance d'entraînement avant le derby, sur le travail des centres par-dessus la ligne de défense.

Ces deux aspects se sont reflétés dans les deux buts : le premier, avec une percée de Giuliano sur ce flanc, qui a entraîné une faute de Huijsen sur lui et un penalty sifflé par l'arbitre ; et le second, grâce à l'exploitation d'une passe en profondeur de Kang-in Lee sur le flanc, avant que Simeone n'adresse une passe précise à Jonathan David.

Ce plan, même s'il a porté ses fruits en seconde période (avec l'entrée en jeu de Koke pour apporter du calme, de la sérénité et de la possession de balle, et le retour de Llorente au poste d'arrière latéral pour remplacer Pubill, averti d'un carton jaune), avait déjà démontré la supériorité de l'Atlético Madrid en première période.

À cet égard, les Rojiblancos, dans une confrontation à onze contre onze, se sont montrés meilleurs et plus maîtres du déroulement du jeu, ce qui s'est traduit par sept offensives vers le but (la plupart venant du côté droit, bien que Grimaldo ait bénéficié de la liberté de se joindre à l'attaque sur le côté gauche, profitant de l'hésitation de Güler à se projeter vers l'avant) contre cinq offensives pour le Real Madrid.

La preuve en est que près de la moitié des offensives de l'Atlético Madrid (48 %) sont venues de la droite, contre respectivement 24 % et 29 % de la gauche et du centre.

Outre l'exploitation des points faibles du Real Madrid, le plan de Simeone a également neutralisé le plus grand atout de son adversaire : les contre-attaques. C'est pour cette raison que Giuliano a joué le rôle de cinquième défenseur pour surveiller Vinicius, et que Pubill a alterné avec Mbappé — lequel était sous le contrôle de Romero, le pilier de la défense — pour le surveiller ; et c'est aussi pour cette raison que l'effort acharné de Llorente a été déterminant pour faire échouer toute contre-attaque potentielle du Real Madrid, qui était à peine capable de courir.

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