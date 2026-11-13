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Les Pays-Bas, dirigés par l'entraîneur Xavi Hernández, ont livré une prestation offensive exceptionnelle face à la Grèce, en s'imposant sur le score de 7-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux sélections vendredi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

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La rencontre se déroule au Johan Cruyff Arena, dans la capitale néerlandaise Amsterdam, marquée par une domination écrasante des locaux, qui ont su transformer la confrontation en festival offensif, après avoir inondé les filets de la sélection grecque de sept buts au cours des 66 premières minutes de la partie.

Le début néerlandais a été foudroyant : Crysencio Summerville a ouvert le score très tôt, à la 6e minute, avant que Tijjani Reijnders ne double la mise à la 12e minute, puis que le même joueur ne revienne inscrire le troisième but à la 18e minute, confirmant la grande supériorité offensive des locaux.

Les tentatives de la sélection néerlandaise ne se sont pas arrêtées là, puisqu'elle a poursuivi sa pression sur la défense grecque, et Reijnders a réussi à inscrire son troisième but personnel, et le quatrième de sa sélection, à la 33e minute, bouclant ainsi son triplé en première mi-temps et plaçant la sélection grecque devant une mission des plus ardues.

Avant la fin de la première période, Jurriën Timber a rejoint la liste des buteurs, après avoir inscrit le cinquième but à la 40e minute, si bien que la sélection néerlandaise est rentrée aux vestiaires avec un avantage de cinq buts à zéro, un résultat qui a reflété le grand écart entre les deux sélections durant la première moitié de la confrontation.

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La sélection grecque a tenté de trouver le chemin des filets néerlandais, et Fotis Ioannidis a réussi à inscrire un but à la 24e minute, mais l'arbitre l'a annulé après avoir eu recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, privant les visiteurs de réduire l'écart dès les premières minutes de la rencontre.

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La supériorité néerlandaise s'est poursuivie après le retour des vestiaires, Jurriën Timber revenant inscrire son deuxième but personnel, et le sixième de sa sélection, à la 59e minute, avant que Donyell Malen n'ajoute le septième but deux minutes seulement plus tard, précisément à la 61e minute.

Le résultat revêt une importance supplémentaire au regard de la situation des deux sélections dans le groupe, car les deux parties ont abordé la confrontation à égalité avec 8 points, après que chacune eut préservé son invincibilité au cours des quatre premiers matchs de la compétition, ce qui a fait de cette rencontre un duel direct pour la tête du deuxième groupe du premier niveau.

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La précédente confrontation entre les deux sélections dans la compétition actuelle s'était soldée par un match nul 2-2 en Grèce le 1er octobre, après que les locaux eurent pris l'avantage de deux buts avant que la sélection néerlandaise ne réussisse à revenir au cours de la seconde période, chaque partie repartant avec un point de la rencontre.

Mais le tableau a été totalement différent lors de la confrontation d'Amsterdam, où la sélection néerlandaise a imposé sa domination dès les premières minutes et a exploité les espaces dans la défense adverse de manière idéale, tandis que la sélection grecque a été incapable de gérer les mouvements offensifs rapides, notamment ceux de Reijnders, Timber et Malen.