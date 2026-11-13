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Netherlands v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images
Hussein Hamdy
Traduit par

Le charme de Xavi guide les Pays-Bas vers un large succès 7-0 face à la Grèce

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Les Pays-Bas, dirigés par l'entraîneur Xavi Hernández, ont livré une prestation offensive exceptionnelle face à la Grèce, en s'imposant sur le score de 7-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux sélections vendredi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

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La rencontre se déroule au Johan Cruyff Arena, dans la capitale néerlandaise Amsterdam, marquée par une domination écrasante des locaux, qui ont su transformer la confrontation en festival offensif, après avoir inondé les filets de la sélection grecque de sept buts au cours des 66 premières minutes de la partie.

Le début néerlandais a été foudroyant : Crysencio Summerville a ouvert le score très tôt, à la 6e minute, avant que Tijjani Reijnders ne double la mise à la 12e minute, puis que le même joueur ne revienne inscrire le troisième but à la 18e minute, confirmant la grande supériorité offensive des locaux.

Les tentatives de la sélection néerlandaise ne se sont pas arrêtées là, puisqu'elle a poursuivi sa pression sur la défense grecque, et Reijnders a réussi à inscrire son troisième but personnel, et le quatrième de sa sélection, à la 33e minute, bouclant ainsi son triplé en première mi-temps et plaçant la sélection grecque devant une mission des plus ardues.

Avant la fin de la première période, Jurriën Timber a rejoint la liste des buteurs, après avoir inscrit le cinquième but à la 40e minute, si bien que la sélection néerlandaise est rentrée aux vestiaires avec un avantage de cinq buts à zéro, un résultat qui a reflété le grand écart entre les deux sélections durant la première moitié de la confrontation.

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La sélection grecque a tenté de trouver le chemin des filets néerlandais, et Fotis Ioannidis a réussi à inscrire un but à la 24e minute, mais l'arbitre l'a annulé après avoir eu recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, privant les visiteurs de réduire l'écart dès les premières minutes de la rencontre.

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La supériorité néerlandaise s'est poursuivie après le retour des vestiaires, Jurriën Timber revenant inscrire son deuxième but personnel, et le sixième de sa sélection, à la 59e minute, avant que Donyell Malen n'ajoute le septième but deux minutes seulement plus tard, précisément à la 61e minute.

Le résultat revêt une importance supplémentaire au regard de la situation des deux sélections dans le groupe, car les deux parties ont abordé la confrontation à égalité avec 8 points, après que chacune eut préservé son invincibilité au cours des quatre premiers matchs de la compétition, ce qui a fait de cette rencontre un duel direct pour la tête du deuxième groupe du premier niveau.

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La précédente confrontation entre les deux sélections dans la compétition actuelle s'était soldée par un match nul 2-2 en Grèce le 1er octobre, après que les locaux eurent pris l'avantage de deux buts avant que la sélection néerlandaise ne réussisse à revenir au cours de la seconde période, chaque partie repartant avec un point de la rencontre.

Mais le tableau a été totalement différent lors de la confrontation d'Amsterdam, où la sélection néerlandaise a imposé sa domination dès les premières minutes et a exploité les espaces dans la défense adverse de manière idéale, tandis que la sélection grecque a été incapable de gérer les mouvements offensifs rapides, notamment ceux de Reijnders, Timber et Malen.

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

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