Le champion de Bundesliga 2009 se dirige tout droit vers la relégation

Tout indique que le VfL Wolfsburg évoluera en deuxième division allemande la saison prochaine. Champion de Bundesliga en 2009, le club s’est incliné samedi face à l’Eintracht Francfort (1-2) et occupe pour l’instant une place relégable.

Les Loups restaient sur onze matchs sans victoire et abordaient donc ce rendez-vous crucial sans réel capital confiance.

Aligné au cœur du milieu de terrain, Christian Eriksen n’a pu empêcher l’ouverture du score d’Oscar Højlund, frère de l’attaquant napolitain Rasmus, qui a repris de la tête un centre venu de la droite à la demi-heure de jeu.

Une dizaine de minutes plus tard, le gardien Kamil Grabara a repoussé un tir de Jonathan Burkardt, mais il n’a pu que détourner le ballon et a vu Arnaud Kalimuendo marquer sur le rebond.

Le but de Dzenan Pejcinovic, inscrit dans le temps additionnel, est arrivé bien trop tard (1-2). À cinq journées de la fin, la situation des « Loups » est très délicate.

Les Loups pointent à la 17e place, à quatre longueurs de St. Pauli, 16e et donc virtuel barragiste.

St. Pauli, qui compte deux points de retard sur le 15e, le FC Cologne, dispose en outre d’une rencontre en moins. Un match à domicile contre le Bayern Munich se profile, et l’on imagine mal les Hanseates y prendre des points.

Wolfsburg doit encore défier l’Union Berlin (en déplacement), le Borussia Mönchengladbach (à domicile), le SC Fribourg (en déplacement) et le Bayern (à domicile), avant de se rendre chez son concurrent direct St. Pauli lors de la dernière journée.

La situation actuelle contraste fortement avec la saison 2008/09, lorsque le duo d’attaquants Grafite – Edin Dzeko avait permis à Wolfsburg de conquérir son unique titre de Bundesliga. C’était la première fois que le club était relégué de l’élite.