Le Barça a subi deux coups durs avant son semaine décisive, après confirmation de l'absence du Français Jules Koundé et d'Eric Garcia pour la confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, à la suite des blessures contractées lors du match contre le Real Betis, qui s'est achevé sur une victoire du club catalan (5-2). Les inquiétudes de Hansi Flick grandissent ainsi quant à la disponibilité de ses joueurs avant le Clasico tant attendu face au Real Madrid.

Le Barça aborde une semaine extrêmement difficile, avec un déplacement au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, puis la réception du Real Madrid en Clasico, ce que le président du club, Joan Laporta, a qualifié de « grande semaine du Barça ».

Les ennuis ne se sont pas limités aux blessures, puisque l'équipe a dû modifier ses plans de voyage en raison de la tempête et des fortes pluies qui se sont abattues sur la Catalogne.

Le Barça devait initialement quitter Séville vers quatre heures du matin, mais Flick et les capitaines de l'équipe se sont entendus pour rester une nuit supplémentaire afin d'offrir aux joueurs davantage de repos, avant un retour à Barcelone dimanche à la mi-journée.

Eric Garcia absent 3 à 4 semaines

Le Barça a confirmé qu'Eric Garcia souffrait d'une déchirure musculaire du droit antérieur de la cuisse droite, après être entré en jeu à la place de Gerard Martin en seconde période face au Real Betis. Sa période de récupération devrait s'étaler sur 3 à 4 semaines.

Le défenseur catalan ne manquera donc pas seulement la rencontre face au Paris Saint-Germain, mais également le Clasico contre le Real Madrid, un nouveau coup dur pour les options défensives de Flick à une période importante de la saison.

Koundé menacé de manquer le Clasico

Quant à Jules Koundé, il a terminé la rencontre face au Real Betis en souffrant de douleurs et a rejoint le vestiaire du stade de Séville en boitant, avant que les examens ne révèlent une entorse de la cheville gauche.

L'absence du latéral français est confirmée pour le match contre le Paris Saint-Germain, tandis que sa situation pour le Clasico n'est pas encore tranchée, la date de son retour dépendant de l'évolution de son état au cours des prochains jours.