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L'Inter Milan fait pression sur son joueur Alessandro Bastoni, qui figurait parmi les cibles du Barça, afin de prolonger son contrat, lequel expire à l'été 2028.

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Le journal Sport a rapporté que l'Inter Milan vendra Bastoni l'été prochain, pour un montant bien inférieur à ce qui était prévu, s'il ne prolonge pas son contrat.

Ainsi, Alessandro Bastoni doit choisir entre prolonger son contrat avec l'Inter Milan ou laisser la porte ouverte à un départ vers le club catalan.

La situation contractuelle du défenseur italien pourrait devenir un facteur décisif dans un dossier déjà évoqué lors du dernier mercato estival.

Selon ce qu'a rapporté le site Tutto Mercato Web ce vendredi, l'Inter Milan a entamé des contacts préliminaires avec l'entourage de Bastoni afin de négocier le renouvellement de son contrat.

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Alessandro Bastoni perçoit environ 6 millions d'euros par an, et les discussions en sont encore à leurs premiers stades, un accord semblant pour l'instant lointain.

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Le Barça avait tenté de recruter Bastoni lors du dernier mercato estival, mais s'était heurté à des exigences financières bien trop élevées.

L'Inter Milan avait fixé la valeur du joueur à environ 80 millions d'euros, un montant que le club catalan avait jugé excessif, ce qui a finalement fait échouer toute possibilité d'accord.

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Pour autant, l'intérêt pour le joueur n'a pas faibli. Selon ce qu'a rapporté récemment le réseau « Sky Sports », les contacts entre le Barça et les représentants de Bastoni se poursuivent.

Le joueur n'exclut pas la possibilité de tenter une expérience au Camp Nou, bien que sa priorité soit de connaître les conditions sportives de tout transfert éventuel ainsi que le rôle qu'il obtiendrait au sein de l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

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Le tournant pourrait se situer à l'été 2027. Si Bastoni ne prolonge pas son contrat avant cette échéance, il entamera sa dernière année avec l'Inter Milan, une situation qui modifierait considérablement les données des négociations.

L'Inter Milan se retrouverait alors face à deux options : soit accepter une offre financière inférieure à ses exigences actuelles, soit prendre le risque de perdre le joueur gratuitement à l'expiration de son contrat en 2028, sans obtenir la moindre contrepartie à sa vente.

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Cette situation pourrait jouer en faveur du Barça, qui aurait l'occasion de négocier en position de force et pour une valeur financière qui devrait être inférieure à celle avancée l'été dernier.

Le souhait de l'Inter est de conserver l'un de ses joueurs clés, mais la décision de Bastoni sera déterminante pour fixer son avenir. Prolonger son contrat signifierait inscrire son avenir à Milan, tandis que l'absence de renouvellement permettrait au Barça de lancer une nouvelle tentative pour le recruter dans des conditions financières bien plus favorables.